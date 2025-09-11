Afrique: Investissement dans le logement, développement urbain - La Banque Shelter Afrique et Afreximbank signent un partenariat de 1 milliard de dollars

La Banque de développement Shelter Afrique (ShafDB) et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) ont signé un accord-cadre novateur portant sur un mécanisme conjoint de préparation de projets (JPPF).

Ce partenariat stratégique vise à débloquer un montant cumulé d'investissements d'au moins 1 milliard de dollars US et devrait transformer en profondeur le logement et le développement urbain à travers le continent, tout en stimulant le commerce et les investissements.

Selon un communiqué de presse, signé en marge de la quatrième Foire commerciale intra-africaine (IATF2025) par Thierno-Habib Hann, directeur général et Pdg de la ShafDB, et Mme Oluranti Doherty, directrice générale d'Export development Afreximbank, l'accord vise à fournir un financement pour la préparation des projets à un stade précoce, afin de faire passer efficacement et rapidement les projets du stade de la conception à celui de la bancabilité.

Le Jppf, explique-t-on, soutiendra principalement les secteurs prioritaires, notamment le bâtiment et la construction, le logement, la santé, l'hôtellerie et le tourisme, l'industrie, la fabrication de matériaux de construction, les infrastructures commerciales et résidentielles, ainsi que les plateformes logistiques telles que les zones industrielles et les zones économiques spéciales.

Outre le financement, le Jppf comprend également un programme solide de renforcement des capacités visant à améliorer les compétences du personnel de la ShafDB en matière de préparation de projets, en leur permettant d'acquérir les compétences essentielles pour développer des projets bancables et percutants.

Commentant ce partenariat, Mme Doherty a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Shelter Afrique Development Bank afin d'accélérer le développement urbain durable à travers l'Afrique. Ce partenariat s'inscrit dans notre vision commune de promotion de la croissance économique et d'amélioration de la qualité des projets sur le continent.

En combinant l'expertise de la ShafDB en matière de logement et de développement urbain et la vaste expérience d'Afreximbank dans la préparation de projets, nous sommes prêts à ouvrir de nouvelles opportunités et à réaliser des projets transformateurs dans des secteurs critiques qui, entre autres avantages, permettront de créer des pôles économiques et des plateformes qui favoriseront le commerce et les services commercialisables. »

« Notre secteur est confronté à deux défis structurels majeurs : le manque de données fiables et la préparation insuffisante des projets. À la ShafDB, nous avons déjà pris des mesures audacieuses pour relever le premier défi grâce à notre modèle Viral, un cadre axé sur les données conçu pour fournir des informations exploitables et soutenir la prise de décision fondée sur des preuves dans le domaine du logement et du développement urbain", a déclaré Thierno Habib Hann, Directeur général de la Shafdb.

Afreximbank et ShafDB sont toutes deux membres de l'Alliance des institutions financières multilatérales africaines (Aamfi), ce qui souligne leur engagement en faveur de la collaboration et de l'innovation pour favoriser le développement économique et la croissance sur tout le continent.

L'IATF2025, qui s'est tenu du 4 au 10 septembre, devrait aboutir à la conclusion d'accords commerciaux et d'investissement d'une valeur totale de plus de 44 milliards de dollars américains.