Kenya: Safaricom cible les motards et les conducteurs avec une offre groupée d'assurance et de données

Safaricom a lancé de nouvelles offres groupées pour les chauffeurs de boda boda et les chauffeurs de covoiturage du Kenya, combinant données, temps d'antenne, assurance et réductions sur le carburant.

L'opérateur téléphonique s'est associé à la start-up d'assurance Turaco, aux stations-service Shell et aux plateformes de covoiturage pour proposer ce service.

Les usagers peuvent acheter des forfaits journaliers pour 50 KES (0,38 $) couvrant les données et le temps d'antenne, ou des forfaits hebdomadaires et mensuels comprenant l'assurance.

Le plan d'assurance, Tuunza Mapato, permet aux usagers et aux conducteurs de payer des primes hebdomadaires ou mensuelles en échange de paiements en espèces pour les hôpitaux et d'une aide pour les funérailles des personnes à charge.

Les usagers peuvent acheter des forfaits journaliers pour 50 KES (0,38 $) couvrant les données et le temps de communication, ou des forfaits hebdomadaires et mensuels incluant l'assurance, tels que 1 000 KES (7,70 $) pour 8 Go de données, un crédit de temps de communication et une couverture. Les conducteurs de véhicules de transport en commun disposent d'un forfait mensuel de 2 000 KES (15,40 dollars) comprenant 25 Go de données, du temps de communication et une assurance.

Safaricom estime que le secteur du transport à deux roues au Kenya génère 1 milliard de KES (7,7 millions de dollars) de revenus quotidiens, mais la plupart des travailleurs ne sont pas assurés. Les nouvelles offres groupées visent à fournir une couverture structurée dans un secteur qui offre peu de protections.

Points clés à retenir

Au Kenya, le secteur des motos-taxis et du covoiturage a connu une croissance rapide, avec plus de 2,4 millions de motos immatriculées sur les routes et des dizaines de milliers de chauffeurs travaillant sur des plateformes numériques. Le secteur emploie directement et indirectement des millions de personnes, mais la plupart des travailleurs opèrent de manière informelle, sans retraite, ni épargne, ni couverture médicale.

Les accidents mortels impliquant des boda bodas sont également en hausse, l'Autorité nationale des transports et de la sécurité signalant que les conducteurs et leurs passagers représentent plus d'un tiers de l'ensemble des décès sur la route ces dernières années. Le manque d'assurance abordable et accessible a été une préoccupation politique majeure, les efforts du gouvernement tels que l'assurance automobile obligatoire au tiers étant appliqués de manière mitigée.

En intégrant la micro-assurance dans les forfaits de téléphonie mobile, Safaricom et Turaco tentent de déterminer si des produits bon marché et basés sur la technologie peuvent combler le vide laissé par les assureurs traditionnels. Le succès de ce modèle dépendra de son caractère abordable et de la rapidité avec laquelle les paiements seront effectués, afin de susciter la confiance des usagers.