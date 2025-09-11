Cote d'Ivoire: Présidentielle - L'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo a reçu plusieurs autres opposants

En Côte d'Ivoire, au lendemain du rejet de sa candidature pour la présidentielle, l'ancien président du pays, Laurent Gbagbo, a reçu le 10 septembre 2025 plusieurs autres opposants. Parmi eux, Pascal Affi N'Guessan, du Front populaire ivoirien (FPI).

Cette rencontre s'est passée à huis clos, au cabinet de l'ancien président de Côte d'Ivoire, à Cocody.

Laurent Gbagbo a reçu son ancien Premier ministre (2000-2003), Pascal Affi N'Guessan, avec lequel il est en froid. « Nous sommes dans le même bateau », affirme ce dernier, pour justifier cette rencontre.

En effet, la candidature du président du Front populaire ivoirien (FPI) a également été jugée irrecevable, car, le Conseil Constitutionnel estime qu'il lui manque près de 20 000 parrainages.

« Prise de contact »

Laurent Gbagbo a ensuite reçu la direction du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), représentée notamment par Noel Akossi Bendjo, le vice-président du PDCI-RDA.

L'ancien chef de l'État a enfin échangé avec un responsable du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS) de Guillaume Soro, qui vit en exil.

« Il s'agissait d'avantage d'une première rencontre de prise de contact », affirme un des participants, qui n'a pas dévoilé le contenu des échanges.

D'autres rencontres de ce type devraient être programmées à nouveau.

En attendant, du côté du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) de Laurent Gbagbo, les militants continuent de soutenir la candidature de leur leader. « Nous allons continuer la lutte politique pacifique contre un quatrième mandat [du chef de l'État sortant Alassane Ouattara, NDLR] et tout faire pour que nos droits soient respectés », affirmait mardi soir, Sébastien Dano Djédjé, le président exécutif du PPA-CI, lors d'un point presse.