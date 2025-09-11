Cote d'Ivoire: Présidentielle - L'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo a reçu plusieurs autres opposants

11 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

En Côte d'Ivoire, au lendemain du rejet de sa candidature pour la présidentielle, l'ancien président du pays, Laurent Gbagbo, a reçu le 10 septembre 2025 plusieurs autres opposants. Parmi eux, Pascal Affi N'Guessan, du Front populaire ivoirien (FPI).

Cette rencontre s'est passée à huis clos, au cabinet de l'ancien président de Côte d'Ivoire, à Cocody.

Laurent Gbagbo a reçu son ancien Premier ministre (2000-2003), Pascal Affi N'Guessan, avec lequel il est en froid. « Nous sommes dans le même bateau », affirme ce dernier, pour justifier cette rencontre.

En effet, la candidature du président du Front populaire ivoirien (FPI) a également été jugée irrecevable, car, le Conseil Constitutionnel estime qu'il lui manque près de 20 000 parrainages.

« Prise de contact »

Laurent Gbagbo a ensuite reçu la direction du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), représentée notamment par Noel Akossi Bendjo, le vice-président du PDCI-RDA.

L'ancien chef de l'État a enfin échangé avec un responsable du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS) de Guillaume Soro, qui vit en exil.

« Il s'agissait d'avantage d'une première rencontre de prise de contact », affirme un des participants, qui n'a pas dévoilé le contenu des échanges.

D'autres rencontres de ce type devraient être programmées à nouveau.

En attendant, du côté du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) de Laurent Gbagbo, les militants continuent de soutenir la candidature de leur leader. « Nous allons continuer la lutte politique pacifique contre un quatrième mandat [du chef de l'État sortant Alassane Ouattara, NDLR] et tout faire pour que nos droits soient respectés », affirmait mardi soir, Sébastien Dano Djédjé, le président exécutif du PPA-CI, lors d'un point presse.

