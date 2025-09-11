Niger: Sud-ouest du pays - 27 soldats tués dans deux attaques dans la zone de Tillabéri

Dans le sud-ouest du Niger, dans la zone de Tillabéri, 27 soldats ont été tués le 10 septembre 2025 dans deux attaques coordonnées et menées par l'État islamique au Sahel.

Au Niger, de nouveaux affrontements ont eu lieu entre l'armée et des groupes armés dans la zone de Tillabéri, ville en bordure du fleuve Niger et située à 100 kilomètres au nord de la capitale. Ce 10 septembre 2025, 27 soldats - quinze de la Garde nationale et douze des Forces armées - ont été tués lors de deux attaques coordonnées menées par des éléments du groupe EIGS, la branche sahélienne de l'État islamique.

Signe que la tension est de plus en plus vive dans cette zone, que les pièges tendus par l'EI se multiplient, des soldats auraient refusé d'aller combattre ce mercredi.

Embuscade

Selon les informations de RFI, deux premières incursions ont été lancées par l'EI en périphérie de Tillabéri : un berger a été tué puis une seconde attaque a visé un camp de déplacés qui a été en partie brulé. Un mode opératoire, une stratégie, pour pousser l'armée à sortir de ses casernes.

Et c'est ce qui s'est passé mercredi : des poursuites ont alors été engagées par les forces de sécurité et ce sont ces militaires à bord de cinq pickups qui sont tombés dans l'embuscade de l'État islamique, 15 membres de la Garde Nationale étant tués.

Lors d'une seconde opération contre une position de l'armée, proche de l'aéroport, douze soldats des Forces armées nigériennes (FAN) ont perdu la vie.

Dans un rapport diffusé ce mercredi, l'organisation Human Rights Watch s'inquiète de la multiplication des attaques dans cette zone de Tillabéri et appelle les autorités à augmenter les moyens de l'armée pour assurer une meilleure sécurité aux populations.

Le pays fait face à des attaques jihadistes meurtrières de Boko Haram, près du lac Tchad (est) mais aussi d'autres groupes dans sa partie ouest, dans la région de Tillabéri.

Le Niger est dirigé par une junte militaire avec à sa tête le général Abdourahamane Tiani, arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État en juillet 2023.