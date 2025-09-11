Congo-Kinshasa: 24 morts dans un tragique accident sur la RN1 au Kasaï-Oriental

11 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Vingt-quatre personnes ont perdu la vie mercredi 10 septembre dans la soirée dans un accident de camion à Mwanza Lomba, dans le territoire de Lupatapa, à une vingtaine de kilomètres de Mbuji-Mayi sur la nationale numéro 1 (RN1), au Kasaï-Oriental.

Ce camion en provenance de Mbuji-Mayi et à destination de Kinshasa s'est renversé dans un virage dangereux.

A son bord, se trouvaient de nombreux passagers ainsi qu'une importante cargaison de marchandises.

Selon des témoins, le véhicule a basculé dans un ravin situé au niveau du virage, causant la mort de 24 passagers.

Les blessés ont été transportés par vagues vers la ville de Mbuji-Mayi pour être pris en charge.

A ce jour, aucune communication officielle n'a été émise par les autorités provinciales concernant cet accident.

