Congo-Kinshasa: Les avocats de Jacky Ndala préoccupés par son état de santé

Contrairement aux rumeurs ayant circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux, l'acteur politique et ancien professionnel des médias Jacky Ndala est bel et bien vivant. Incarcéré depuis plusieurs mois à la prison centrale de Makala, il a été transféré le mardi 9 septembre en soirée à l'hôpital général de référence de Makala (ancien Sanatorium) pour recevoir des soins.

Cependant, son état de santé est préoccupant, notamment en raison de problèmes rénaux, selon Maître Eric Biselo, membre du collectif de ses avocats.

Ce dernier souligne que Jacky Ndala ne devrait plus rester en prison et nécessite une prise en charge médicale adaptée, éventuellement un transfert à l'étranger accompagné de sa famille pour des soins.

Arrêté en novembre 2024 pour faux et usage de faux, ainsi que pour propagation de fausses rumeurs, Jacky Ndala a, selon son conseil, fait part à plusieurs reprises de ses problèmes de santé devant les tribunaux, sans que cela soit pris en compte.

« Se sentant proche de la fin, il a alerté sa famille et l'opinion publique sur le fait qu'il n'a pas renoncé à ses engagements politiques. Ses problèmes rénaux sont accompagnés d'autres complications dont lui seul connaît la nature exacte. Ces difficultés ont débuté lors de sa dernière arrestation auprès des services de renseignement », précise Maître Biselo.

Selon son avocat, Jacky Ndala bénéficie d'une grâce présidentielle de décembre 2024, mais il reste toujours en détention. Il affirme que son cas est « politique que judiciaire » et dénonce l'intention des autorités de le renvoyer en prison après son hospitalisation.

« Nous lançons un appel à la communauté internationale pour rappeler à la RDC que ses prisons ne doivent pas être des mouroirs. Le chef de l'État doit faire respecter l'ordonnance présidentielle. Nous demandons que Jacky Ndala puisse sortir du pays pour recevoir des soins médicaux, accompagné de sa famille », conclut son conseil.