Congo-Kinshasa: Kinshasa - Opposition des agents de la SNEL au projet de démembrement de l'entreprise

Les cadres et agents de la Société nationale d'électricité (SNEL) ont exprimé leur rejet du projet de démembrement de l'entreprise en trois directions autonomes : Production, Distribution et Commercialisation.

À l'occasion de la journée syndicale organisée le mercredi 10 septembre 2025 au siège central de la SNEL à Kinshasa, le syndicat a conduit une marche pour dénoncer cette initiative jugée clivante et contre-productive.

Selon les représentants syndicaux, ce projet suscite de vives inquiétudes au sein du personnel, qui craint une fragmentation de l'entreprise et une perte d'efficacité dans la gestion du service public de l'électricité. Il s'agit, pour eux, d'une privatisation voilée.

Créée en 1974, la SNEL est une entreprise publique chargée de produire et de distribuer l'électricité à travers l'ensemble du territoire national, à des coûts accessibles pour les ménages et les entreprises. Malgré les efforts déployés, elle n'a pas été épargnée par la crise socioéconomique qui a frappé la RDC au début des années 1990, entraînant une dégradation notable de la qualité du service, notamment dans la desserte domestique à Kinshasa et dans plusieurs provinces.

Un plan de redressement initié par le chef de l'État est actuellement en cours d'exécution. Toutefois, les agents de la SNEL estiment que le démembrement proposé risque de compromettre les objectifs de réforme.