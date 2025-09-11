Congo-Kinshasa: Trois morts et plus de vingt blessés graves dans un accident de circulation à Djugu

11 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un grave accident de circulation survenu le mercredi 10 août au village de Ngaba 2, dans le territoire de Djugu (province de l'Ituri), a fait trois morts, dont une femme enceinte, et plus de vingt blessés graves. Selon des sources coutumières, le drame s'est produit lorsqu'un véhicule de transport en commun, en provenance de Kpandroma et se rendant au marché hebdomadaire de Linga, s'est renversé alors qu'il roulait à vive allure.

Vingt-sept passagers grièvement blessés ont été acheminés à l'hôpital de Rethy, situé dans la même région. Toutefois, selon des sources médicales locales, cette structure sanitaire est confrontée à une saturation et à un manque de médicaments, rendant difficile la prise en charge des victimes.

Face à cette situation, des défenseurs des droits humains appellent les autorités congolaises et la MONUSCO à organiser l'évacuation des cas les plus graves vers Bunia, où une meilleure prise en charge pourrait être assurée.

« Les autorités doivent tout faire pour que ces blessés soient transférés à Bunia, comme cela a été fait pour d'autres victimes à Djugu. À Rethy, il n'y a pas de stock de médicaments. Si rien n'est fait, le bilan risque de s'alourdir », a alerté Benjamin Ngabu, militant des droits humains.

