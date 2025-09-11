Congo-Kinshasa: Le ministère de la Santé suspend activités du service des urgences du Centre hospitalier HJ après le décès d'une patiente

Le ministère de la Santé publique de la République démocratique du Congo a annoncé, mercredi 10 septembre, la suspension des activités du service des urgences du Centre hospitalier HJ, situé à Kinshasa. Cette décision fait suite au décès de Madame Divine Kumasamba, survenu dans la nuit du 7 au 8 septembre 2025, faute de soins appropriés.

Dans une lettre adressée à la direction de l'établissement, le secrétaire général à la Santé, Dr Sylvain Yuma, reproche à la structure hospitalière d'avoir refusé de prendre en charge la patiente en urgence, au motif qu'elle n'avait pas pu s'acquitter d'une caution jugée excessive, malgré l'acompte qu'elle détenait.

« Pareille attitude est contraire aux prescrits du partenariat liant votre structure au ministère de la Santé dans le cadre de la couverture santé universelle », souligne le Dr Yuma dans sa correspondance. Il précise que des investigations sont en cours, menées par l'Inspection générale de la Santé, et que la suspension du service des urgences restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Cette mesure intervient dans un contexte de renforcement des mécanismes de contrôle des structures sanitaires, visant à garantir l'accès équitable aux soins, notamment en situation d'urgence.