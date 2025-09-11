Sénégal: Kédougou - Cinquante collégiennes de Saraya outillées dans les filières scientifiques

Dans le but d'améliorer leurs résultats scolaires, cinquante filles des classes de 4e et de 3e du département de Saraya ont été formées pendant huit jours en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, ainsi qu'en développement personnel.

Cette formation, clôturée hier, a été appuyée par l'Unicef. Elle a également porté sur la protection de l'enfant et la lutte contre les violences.

« L'objectif est d'aider ces jeunes filles à améliorer leurs résultats scolaires et à augmenter leurs chances de réussite. Nous avons renforcé les capacités de cinquante filles des classes de quatrième et de troisième dans les domaines du développement personnel et des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) », a indiqué Mamadou Mballo, secrétaire général de l'inspection d'académie de Kédougou.

Il a fait comprendre qu'ils sont dans une logique de combler les lacunes identifiées et d'améliorer le niveau des élèves durant les vacances scolaires, surtout des jeunes filles qui ont été choisies dans l'inspection de l'éducation et de la formation du département de Saraya.

L'adjoint au préfet du département de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye, qui a présidé la cérémonie de clôture, a invité à démultiplier ce type d'initiatives dans toutes les écoles de la région, afin de mieux accompagner les filles.