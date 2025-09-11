Sénégal: Conseil des ministres du 10-09-2025 - Les 4 points à retenir

Le Président Bassirou Diomaye Faye a présidé ce mercredi 10 septembre 2025 le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement après le remaniement du samedi 6 septembre dernier. Il a abordé 4 points essentiels.

Les missions du nouveau gouvernement

Le Président de la République a d'abord mis l'accent sur le nouveau gouvernement suite au remaniement effectué le 6 septembre 2025. Bassirou Diomaye Faye a notamment mis l'accent sur la responsabilité ministérielle, l'intégrité et l'efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques.

Il a également « rappelé qu'être ministre ou secrétaire d'État est une responsabilité nationale primordiale. C'est une position spéciale, fondée sur une confiance exceptionnelle, dans l'exercice de charges publiques, au service des populations et de l'intérêt général.

D'où l'impératif, pour tout ministre ou secrétaire d'État, d'incarner, à tout instant, la sacralité de l'État, le culte du service public et l'engagement patriotique, l'intégrité, l'efficacité dans la mise en oeuvre de la politique de la Nation, à travers le déploiement optimal des politiques publiques ».

Par ailleurs, « le Président de la République a invité le nouveau gouvernement, qui a tenu sa première session de Conseil des ministres ce jour, à être une institution de la République marquée du sceau de l'action.

Dans cette posture d'exception, il constitue, dans la lettre et l'esprit de la Constitution, une équipe collégiale et solidaire, une force collective de propositions et de réalisations au service des attentes, aspirations et même des exigences de nos populations. Le gouvernement doit incarner le projet politique patriotique, plébiscité par le peuple sénégalais. Il doit le matérialiser par la détermination, l'engagement et la maîtrise de la communication, mais aussi le sens du travail dans la diligence, la qualité, l'efficacité et la proximité ».

Concernant les missions du nouveau gouvernement, le Chef de l'État a fixé des priorités : s'attacher avec méthode à la gestion axée sur les résultats à l'intérieur de chaque département ministériel, à l'intensification de la mise en œuvre optimale du Plan de redressement économique et social (PRES), conformément aux séquences temporelles et aux stratégies sectorielles opérationnelles de l'Agenda national de transformation.

Il a également rappelé aux ministres qu'il fallait, sous la supervision du Premier ministre, veiller à mettre en œuvre les programmes, projets et réformes. Ainsi, il a indiqué au ministre des Finances et du Budget « l'urgence de prendre toutes les dispositions nécessaires avec le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et les ministres sectoriels, en vue de la finalisation adéquate, avec le Premier ministre, de tous les arbitrages concernant le projet de loi de finances pour l'année 2026 ».

De plus, il souhaite que le gouvernement mette en place un « ancrage territorial des actions ministérielles et interministérielles, en liaison avec la politique de territorialisation des politiques publiques.

Il s'agit aussi et surtout de veiller sans relâche à la prise en charge des problématiques sécuritaires, ainsi que des questions sociales déterminantes concernant l'éducation, l'enseignement supérieur, la santé, la jeunesse et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations par la maîtrise des circuits de commercialisation et des prix des denrées et produits essentiels ».

Les autres priorités du nouveau gouvernement seront la relance de l'économie nationale, le développement du secteur, des investissements productifs et de l'entrepreneuriat, de même que les travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre dans tous les secteurs, fondamentalement dans ceux du logement et des constructions, afin de promouvoir l'employabilité et l'emploi des jeunes : une priorité nationale.

Organisation des événements religieux

Bassirou Diomaye Faye est aussi revenu sur les célébrations du Maouloud, commémorant la naissance du Prophète (PSL), le 4 septembre 2025. « Le Chef de l'État s'est appesanti sur l'accompagnement de ces cérémonies religieuses. Il a adressé ses chaleureuses félicitations au gouvernement, aux forces de défense et de sécurité, aux services de l'État et à l'ensemble de la communauté musulmane du Sénégal, ainsi qu'aux khalifes généraux, pour l'excellent déroulement des célébrations du Maouloud sur l'étendue du territoire national ».

Après, il a demandé au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de tout faire pour que les interventions de l'État dans les cités et lors des manifestations religieuses, et même coutumières, se fassent avec l'implication des personnes concernées.

Alphabétisation en langues nationales

Concernant l'éducation, s'appuyant sur le prétexte de la célébration du mois de l'alphabétisation qu'il avait initié en 2024, il a félicité les acteurs et opérateurs en alphabétisation pour leur travail remarquable à l'échelle de toutes les collectivités territoriales du Sénégal.

Il a demandé au ministre de l'Éducation nationale d'accentuer, à tous les niveaux, la mise en œuvre inclusive et optimale des projets et programmes d'alphabétisation, notamment dans nos langues nationales, dont la vulgarisation dans notre système éducatif et universitaire, et dans les secteurs public et privé, demeure une exigence essentielle à la réalisation du projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère.

Les JOJ, une priorité

Enfin, Bassirou Diomaye Faye est revenu sur les Jeux olympiques de la Jeunesse 2026, que le Sénégal va organiser. Cet événement international d'envergure va se dérouler pour la première fois en Afrique et impactera grandement les systèmes de transport (aériens, terrestres, maritimes), d'hébergement et nombre de secteurs de la vie économique, sociale et culturelle.

« C'est pourquoi le Chef de l'État a invité le gouvernement, notamment le ministre de la Jeunesse et des Sports, à prendre toutes les dispositions avec le Comité d'organisation (COJOJ), les ministères et acteurs concernés, en vue de la réalisation, à temps, des infrastructures et autres diligences requises par l'organisation. Il a souligné la nécessité d'accentuer, dès à présent, une bonne préparation de nos athlètes à cette importante compétition ».