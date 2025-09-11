Sénégal: Nouveau maire de Dakar - Abass Fall promet une gestion sans clivages

Après son élection le 25 août dernier, le responsable du parti Pastef les Patriotes, Abass Fall, a officiellement pris les rênes de la Ville de Dakar hier, au cours de la cérémonie de passation de service, avec le maire intérimaire Mme Ngoné Mbengue. Le nouvel édile de la capitale a dit sa volonté de travailler avec toutes les entités de la municipalité afin de répondre aux préoccupations des dakarois.

La cérémonie d'installation du nouveau maire de Dakar s'est tenue, hier, à l'Hôtel de Ville. Mme Ngoné Mbengue, intérimaire a passé le témoin à Abass Fall, élu en tant que maire de Dakar, le 25 août dernier. L'actuel édile de la capitale désormais ancien ministre du Travail s'est engagé à mobiliser toutes les forces, afin de faire taire les clivages politiques, et les guerres de position, au sein de la mairie.

Il a ainsi souligné sa volonté de mettre en avant l'intérêt des populations dakaroises. À cet effet, le nouveau maire a lancé un appel à ses collaborateurs, pour travailler en parfaite synergie, afin de se fixer des objectifs plus importants, et de répondre aux attentes des citoyens. « Je lance aujourd'hui un appel clair et ferme à l'ensemble des acteurs de la vie municipale, que l'on soit adjoint au maire, conseiller, maire des communes et membres de l'administration municipale.

Je demande à tous, de travailler dans la concertation. Devant vous, je prends ici l'engagement de travailler dans la concertation, le respect mutuel et la sérénité », a dit Abass Fall.

L'heure n'est plus au clivage politique stérile, mais à la recherche de performances a-t-il ajouté avant de rappeler que la Ville de Dakar devrait être une municipalité rayonnante, et la performance portée en bandoulière.

Une nouvelle ère

Pour le nouveau patron de la Ville de Dakar, la performance doit être le résultat d'une organisation au sens large du terme, avec tout ce que cela demande comme moyens humain, logistique, financier et autres. C'est dans cette logique qu'il a réitéré son engagement à faire de Dakar une municipalité fiable et résiliente, portée vers la satisfaction des préoccupations des Dakaroises et des Dakarois.

Toutefois, de l'avis du maire, l'institution municipale ne peut prospérer que dans une synergie intelligente et apaisée entre les autorités locales et centrales. « Je réaffirme ma volonté de bâtir une relation constructive et féconde avec l'État central. Notre capitale qui est une vitrine de la nation, exige que nous dépassions les logiques de rivalité pour privilégier l'intérêt supérieur de ses habitants.

Aux Dakarois, je leur dis aujourd'hui qu'une ère nouvelle s'ouvre pour la capitale, et elle doit être placée sous le sceau du progrès partagé, et de la justice sociale », a-t-il affirmé. La cérémonie de passation de service a réuni un grand monde au siège de la municipalité de Dakar.

Des partisans du nouveau maire ainsi que des députés, des conseillers municipaux et entre autres autorités administratives et locales ont répondu massivement à l'appel. Abass Fall a profité de l'occasion pour féliciter Ngoné Mbengue pour son engagement et sa disponibilité à travailler pour l'intérêt des populations dakaroises.

Pour sa part, Mme Ngoné Mbengue, a souhaité un plein succès au nouvel édile et l'a appelé à manager avec tact, pour relever tous les défis qui les attendent. « J'ai assuré l'intérim pendant 8 mois. Durant toute cette période, j'ai essayé, avec l'appui du Conseil municipal, de l'administration, du préfet de Dakar, de mener la barque Dakar à bon port », a dit Mme Mbengue.

Elle a demandé au nouvel arrivant de préserver les acquis, continuer à parachever les bonnes actions « que j'ai eues à mener avec l'ensemble de mes collègues conseillers, mais aussi de parfaire ce qui n'allait pas ».