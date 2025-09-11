Afrique: IATF d'Alger - Une édition qui a tenu toutes ses promesses, des records battus

ALGER — Avec une organisation exemplaire, une participation massive et de haut niveau, ainsi que la conclusion de contrats commerciaux d'une ampleur inédite -dont 23 milliards USD pour l'Algérie entre contrats signés et engagements d'exportation- la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF-2025), tenue du 4 au 10 septembre à Alger, a confirmé le rôle de l'Algérie comme catalyseur du commerce et de l'intégration économique en Afrique.

Placée sous le slogan "Passerelles vers de nouvelles opportunités", cette édition a été inaugurée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en présence de plusieurs Chefs d'Etat, de délégations officielles et de hauts responsables.

Dans son allocution, le Chef de l'Etat a affirmé que l'Algérie demeurera un acteur incontournable de la transformation du continent africain et un défenseur des pays aspirant au développement et à la consolidation de leur souveraineté politique, économique et culturelle.

Il a également dirigé une séance-débat présidentielle et réitéré l'engagement de l'Algérie en faveur d'"une Afrique forte, solidaire et prospère", capable d'occuper toute sa place sur la scène internationale.

C'est dans cet esprit que cette édition d'Alger a battu des records à plusieurs niveaux. Elle a réuni 2.148 exposants, dont 1.923 en présentiel et 225 virtuellement, dépassant les 2.000 initialement prévus.

Le nombre de visiteurs a, lui aussi, largement dépassé les attentes, atteignant 112.476 participants, dont 60.650 en présentiel et 51.826 virtuellement, contre 35.000 attendus.

La participation officielle a également marqué un tournant avec la présence de 14 Chefs d'Etat et de gouvernement et de six représentants, contre huit lors de la précédente édition.

Sur le plan économique, un montant de 48,3 milliards USD de contrats a été conclu, au-delà de l'objectif initial de 44 milliards USD. L'Algérie a obtenu la part la plus importante avec 23 milliards USD, répartis entre 11,4 milliards USD de contrats signés et 11,6 milliards USD d'engagements d'exportation devant être finalisés ultérieurement.

Ces résultats confirment la réussite de cette édition et renforcent la place de l'Algérie comme acteur clé de l'intégration économique africaine.

Sur le plan organisationnel, l'IATF d'Alger s'est distinguée par la mobilisation de moyens conséquents, garantissant des conditions d'accueil optimales. De nombreux exposants ont salué la qualité de l'organisation, estimant qu'elle reflète l'engagement de l'Algérie envers le continent et sa volonté de renforcer ses liens avec les pays africains.

L'ancien président du Nigeria et président du Conseil consultatif de l'IATF, M. Olusegun Obasanjo, a souligné le succès de cette édition, qu'il a "dépassé toutes les attentes, démontrant la force de l'Afrique".

La réussite de cet événement illustre la détermination du président de la République à en faire un succès total. En appelant les pays africains à fédérer leurs efforts pour sortir de la marginalisation et contribuer aux décisions économiques internationales, il a rappelé que "l'Afrique est l'avenir".

Parrainée par l'Union africaine (UA) et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), cette foire a constitué une plateforme idéale pour renforcer la coopération intra-africaine et tracer de nouveaux horizons de partenariat. L'accent a été mis sur l'urgence d'accélérer la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) afin de bâtir un marché unique, véritable moteur d'investissement et de commerce.

Le parachèvement des infrastructures logistiques, la facilitation des procédures douanières, l'encouragement de la production locale et la création de chaînes de valeur régionales ont été identifiés comme leviers essentiels à l'émergence de l'Afrique comme future puissance économique mondiale.

Les discussions ont également porté sur l'exploitation du potentiel africain dans les secteurs agricole, énergétique et industriel, offrant de nombreuses opportunités de projets communs.

Pour les entreprises algériennes, l'IATF-2025 a représenté une occasion de consolider leur présence sur les marchés africains et de jouer un rôle moteur dans la diversification des exportations hors hydrocarbures.

Enfin, cette édition a réservé une place importante à la culture, la jeunesse et diaspora africaines. A cet effet, le président de la République a annoncé la création d'un Fonds spécial destiné au financement des start-up et des jeunes innovateurs du continent, une décision qualifiée d'historique.