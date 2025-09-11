Algérie: Clôture de l'IATF 2025 - La presse nationale met en avant la réussite de l'édition sur tous les plans

ALGER — Les titres de la presse nationale ont mis en avant jeudi la réussite de la 4ème édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), consacrant ainsi l'Algérie comme un acteur incontournable de l'intégration économique africaine.

Dans son commentaire intitulé "IATF 2025, un succès continental", le quotidien "e-bourse", rapporte que cet évènement "a été une réussite sur tous les plans, que ce soit du point de vue organisationnel, que du record des accords commerciaux signés ou encore des décisions importantes qui ont été prises".

En ce sens, le journal a salué le lancement officiel, sur décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, du Fonds de financement des start-up et des jeunes innovants à l'échelle africaine au niveau de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement.

Pour L'Expression, "l'édition d'Alger a battu tous les records", évoquant à cet effet le montant des accords signés à l'occasion de cette Foire et qui s'élève "à plus de 48,3 milliards de dollars".

"La 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine, tenue du 4 au 10 septembre à Alger, restera gravée dans les mémoires comme un moment phare et historique de la coopération économique africaine", a commenté le même journal, ajoutant que "cet événement de grande envergure a aussi marqué un tournant dans la perception du rôle de l'Algérie sur la scène économique africaine".

Dans le même sillage, "Le Jeune Indépendant", sous le titre "IATF 2025, l'édition de tous les records", a estimé que le rendez-vous d'Alger "a dépassé toutes les prévisions", citant le montant des contrats signés, d'une valeur totale de 48,3 milliards de dollars, contre les 44 milliards initialement attendus par les organisateurs".

"L'Algérie s'est distinguée en concluant des accords représentant 11,4 milliards de dollars, soit 23,6 % du volume global des accordes signés. Des engagements supplémentaires, estimés à 11,6 milliards de dollars, devraient bientôt être finalisés", a encore relevé la même publication.

Dans un commentaire sous le titre "Le Président Tebboune gagne le pari", le quotidien Sawt al-Ahrar a évoqué les efforts du président de la République pour le succès de cette édition, qualifiée d'"exceptionnelle et historique".

Pour le quotidien Echaab, les chiffres records enregistrés lors de cette Foire constituent "un précédent économique", estimant que "l'Algérie a apporté une contribution exceptionnelle, ce qui a permis à l'événement d'atteindre le niveau de l'excellence".

Dans le même registre, "El Massa" a relevé "les dimensions stratégiques" du volume des contrats et accords signés ainsi que de la portée de la décision du président de la République sur la création d'un Fonds de financement des start-up et des jeunes innovateurs en Afrique.