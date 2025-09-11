Algérie: La Chine souhaite renforcer la coopération avec le pays en matière de gestion des catastrophes naturelles et des risques majeurs

ALGER — Le vice-ministre de la Gestion des urgences de la République populaire de Chine, M. Hu Minglang, a exprimé, mercredi à Alger, le souhait de son pays de renforcer la coopération avec l'Algérie dans le domaine de la gestion des catastrophes naturelles, des risques majeurs et des situations d'urgence.

Après avoir suivi avec une délégation chinoise de haut niveau une présentation sur l'organisation administrative et opérationnelle de la Protection civile au siège de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar El Beïda (Alger), M. Hu Minglang a précisé que "la Chine souhaite renforcer la coopération avec l'Algérie dans le domaine de la gestion des catastrophes naturelles, des risques majeurs et des situations d'urgence".

Dans ce contexte, le responsable chinois a loué "le professionnalisme de la Protection civile et la qualité de travail de ses équipes dans les différents champs d'intervention, à l'instar des catastrophes naturelles et des accidents de la route", saluant "la réponse rapide" de l'Algérie aux appels de secours de plusieurs pays, en dépêchant des équipes spécialisées de la Protection civile.

A son tour, le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Bourelaf, a affirmé que la visite de la délégation chinoise "dénote la volonté de renforcer la coopération bilatérale fructueuse dans les différents domaines de la Protection civile, au mieux des intérêts des deux pays".

Grâce à sa position géographique, a-t-il ajouté, l'Algérie a tiré les enseignements et les bonnes pratiques de son expérience dans la gestion des catastrophes, telles que les séismes, les inondations et les incendies survenus lors des dernières décennies, pour une amélioration continue du système national de prévention et de réponse aux risques majeurs.

Le même responsable a mis l'accent sur "l'activité remarquable de la Protection civile" à l'échelle internationale, illustrée par "la réponse positive à toutes les demandes d'aide" des pays touchés par des risques majeurs, à l'image des séismes de la Turquie et de la Syrie, des inondations de Derna en Libye, ainsi que les feux de forêts en Tunisie.

Le colonel Bourelaf a rappelé, en outre, que le Protection civile algérienne avait suivi avec "un grand intérêt" le typhon violent qui a frappé la Chine en 2023 et "les mesures d'urgence, les efforts de secours et les dispositions préventives" l'ayant accompagné, et qui ont démontré la capacité de la Chine de faire face à de telles situations, indiquant que la Protection civile "souhaite un partage mutuel de ces expertises et bonnes pratiques afin de garantir une meilleure protection de la population et de limiter les effets des risques majeurs".