Congo-Kinshasa: MSF soutient la riposte à l'épidémie d'Ebola dans le Kasaï

communiqué de presse

Le 4 septembre 2025, le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo (RDC) a déclaré une nouvelle épidémie d'Ebola, souche Zaïre, dans la zone de santé de Bulape, située dans la province du Kasaï. En coordination avec le ministère de la Santé et aux côtés de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Médecins Sans Frontières (MSF) a mobilisé ses équipes et a pris part à une mission d'urgence dans la région, afin d'évaluer la situation et de soutenir les efforts de réponse immédiate.

Le virus Ebola, à l'origine de fortes fièvres et d'hémorragies souvent mortelles, a été identifié en RDC pour la première fois en 1976. L'épidémie actuelle est la 16e enregistrée dans le pays. MSF avait déjà soutenu les autorités sanitaires lors des flambées épidémiques précédentes dans le territoire de Mweka, en 2007 et 2008.

Au 9 septembre 2025, dans la zone de santé de Bulape, les autorités sanitaires ont annoncé plus de 20 cas confirmés et 16 décès. Plusieurs agents de santé figurent parmi les victimes. Cette région reculée du centre-sud de la RDC est difficile d'accès, ses infrastructures sont en mauvais état, il n'y a pas d'aéroport fonctionnel pour les vols cargo, et l'approvisionnement en électricité est limité.

« Nos équipes ont commencé à soutenir l'hôpital général de référence de Bulape presque immédiatement », explique Brice de le Vingne, coordinateur d'urgence de MSF. « Nous y avons renforcé les protocoles de triage, fourni du matériel médical essentiel et des équipements de protection individuelle, et donné des formations pour la prévention, le contrôle des infections et les soins symptomatiques. »

Un centre de traitement Ebola a été installé dans l'enceinte de l'hôpital et a commencé à accueillir les premiers patients. Les soins sont assurés conjointement par les équipes du ministère de la Santé, de MSF et de l'OMS. « Actuellement, une douzaine de membres du personnel MSF sont présents à Bulape, et nous renforçons l'équipe et l'approvisionnement en matériel, plusieurs tonnes sont en cours d'acheminement », explique Brice de le Vingne.

« Nous travaillons conjointement avec les autorités sanitaires congolaises pour évaluer les besoins et déterminer où notre appui pourrait être le plus nécessaire par la suite -- qu'il s'agisse de la surveillance, de l'information et la sensibilisation aux communautés ou encore de la vaccination. »

D'après l'OMS, 2 000 doses de vaccin contre Ebola sont actuellement disponibles en RDC, et des livraisons supplémentaires sont attendues dans les prochains jours. « Les avancées réalisées ces dernières années ont permis d'améliorer les traitements contre Ebola, mais sans soins appropriés administrés à temps, la majorité des personnes infectées peuvent mourir de cette fièvre hémorragique. L'accès aux soins et aux vaccins est essentiel. » souligne Hilde De Clerck, référente en maladies infectieuses chez MSF.

La transmission interhumaine du virus se fait par contact rapproché avec les fluides corporels de personnes infectées (sang, salive, sueur, etc), notamment via les muqueuses (bouche et nez).