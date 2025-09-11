Sénégal: Convention SEN-CSU - Gestion partagée pour renforcer la couverture sanitaire

L'Agence sénégalaise de la Couverture Sanitaire Universelle (SEN-CSU) a signé, ce mercredi, une convention de délégation de gestion avec les mutuelles de santé départementales. Cet accord, salué par les acteurs du secteur, marque un tournant décisif dans la coopération entre l'institution étatique et les organisations mutualistes.

Selon El Hadji Séga Gueye, directeur de l'Agence, cette signature est « l'aboutissement de plusieurs rencontres d'échange et de négociation entre les deux entités ». Il souligne que la SEN-CSU est désormais résolument engagée à « renforcer le cadre de collaboration avec les organisations mutualistes dans le contexte de la Couverture Sanitaire Universelle ».

Le responsable estime que « la convention de délégation de gestion renforce nos liens et permet aux populations sénégalaises, particulièrement les travailleurs du secteur informel et du monde rural, d'avoir un accès effectif à des services de santé de qualité et à moindre coût ». L'accord fixe en effet les modalités de collaboration entre la SEN-CSU et les mutuelles de santé départementales dans le cadre de la prise en charge financière des soins des bénéficiaires classiques, des élèves et des ndongo daaras.

Pour sa part, André Demba Wade, président de l'Union nationale des mutuelles de santé, rappelle que « depuis le 27 mars 2024, les missions de l'Agence ont évolué pour passer d'une institution de coordination, d'appui et de gestion des gratuités, à un ordre responsabilisé pour l'extension de la protection sanitaire des populations issues de l'économie informelle et du monde rural ». Cette redéfinition des responsabilités a, selon lui, modifié en profondeur le dispositif de partenariat et entraîné « une nouvelle chaîne dans la gestion du programme de protection sanitaire municipale ».

Wade précise par ailleurs que « la SEN-CSU a accepté de porter la contribution de l'Agence au paiement des factures de soins médicaux de 50 % à 60 % ». Il met également en avant l'expérience des mutuelles dans l'ancrage communautaire : « Au Sénégal, nous avons réussi à engager les communautés en ayant, dans chaque village, au moins un délégué, au moins une entité organisée. Nous ne demandons qu'à travailler à la mobilisation de tous ces acteurs pour davantage de synergies. »

Et de conclure : « Nous sommes conscients de notre potentiel et de nos responsabilités dans la réalisation des objectifs d'une autorité nouvelle en matière de protection sociale des populations. »