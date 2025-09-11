Sénégal: Données inclusives - Le pays réaffirme son engagement pour des ODD équitables

Réunis à Dakar lors d'un atelier national de suivi du Plan d'action sur l'engagement du Sénégal à la charte de désagrégation des indicateurs des Objectifs de Développement Durable (ODD), les acteurs publics et partenaires techniques ont réitéré leur volonté de « ne laissez personne de côté ». Une promesse au cœur de l'Agenda 2030 adopté en 2015.

Mahi Amadou Dème, économiste et chef de division à la Direction Générale de la Planification et des Politiques Économiques (DGPPE), a rappelé l'importance de la collecte de données désagrégées pour assurer une véritable équité dans les politiques publiques. « Si une personne n'est pas comptée, elle ne sera pas prise en compte dans les politiques publiques », a-t-il souligné. Pour lui, ce travail est essentiel pour identifier les besoins réels des populations, notamment les plus vulnérables, comme les personnes handicapées, souvent exclues des statistiques officielles.

Depuis 2021, le Sénégal s'est doté d'un plan d'action dans le cadre de la Charte des données inclusives. Ce dispositif vise à améliorer la production de données permettant d'intégrer toutes les couches de la population dans les stratégies de développement. Mahi Dème a salué l'engagement des partenaires comme Sightsavers et le CONGAD, qui ont soutenu le plaidoyer ayant permis au Sénégal d'être sélectionné comme pays pilote.

Présent à l'atelier, Ibrahima Yade, président du Conseil d'administration du CONGAD, a souligné l'importance de cette étape de bilan. « Il s'agit de faire une pause et de réfléchir à ce qui a été bien fait, ce qui mérite d'être ajusté, pour s'assurer que l'inclusion est réelle. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cheikh Seck, représentant pays de Sightsavers, a insisté sur la nécessité d'intégrer les personnes handicapées dans les systèmes de données sectoriels. « Ce travail nous permet de mesurer l'efficacité des politiques dans les domaines de la santé, de l'éducation ou encore des droits humains, et de corriger les lacunes », a-t-il déclaré.

L'atelier, organisé par le CONGAD en partenariat avec la DGPPE, a réuni les ministères techniques concernés (Éducation, Santé, Eau et Assainissement, Environnement et Transition Écologique, Famille et Solidarités). Tous se sont accordés sur un objectif commun : faire du Sénégal un leader africain en matière de données inclusives.