Sénégal: Développement socio-économique du pays - Entre ouverture internationale et défi de concrétisation

Le Sénégal s'est engagé dans une politique visant à capter les investissements internationaux en s'adossant aux grandes puissances économiques mondiales. Cette stratégie, initiée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et conduite par le Premier ministre, Ousmane Sonko, se matérialise par une série de tournées économiques de haut niveau à l'international.

Après plusieurs déplacements dans la sous-région, le chef du gouvernement s'est rendu successivement en Chine, en Turquie et, plus récemment, aux Émirats arabes unis. Les premiers effets de cette diplomatie économique commencent à se manifester. La visite en Chine a entraîné l'arrivée à Dakar de délégations de haut niveau venues explorer des projets et envisager un partenariat élargi.

Ces rencontres ont permis d'aborder des dossiers prioritaires tels que les infrastructures, l'énergie et l'agriculture. Elles se traduisent également par des échanges techniques destinés à préciser les conditions de financement et de mise en œuvre. Enfin, elles ouvrent la voie à un suivi institutionnel plus régulier, avec l'installation de cadres de concertation bilatéraux

Le 4 août 2025, une rencontre confidentielle a réuni à Dakar le ministre de l'Économie, Abdourahmane Sarr, et la vice-présidente de l'Eximbank, principal instrument financier de Pékin en Afrique. Cette étape confirme la volonté de la Chine de consolider sa présence en Afrique de l'Ouest en inscrivant le Sénégal dans son dispositif stratégique.

Dans cette dynamique, plusieurs provinces industrielles chinoises, telles qu'Aynane et Shandong, ont dépêché des délégations dans la capitale sénégalaise. Parallèlement, le gouvernement prépare une cartographie des pôles territoriaux afin d'identifier des complémentarités et de promouvoir des partenariats décentralisés, région à région, inspirés du modèle chinois. La province du Shandong, moteur industriel de la Chine, illustre cette orientation en proposant de partager son savoir-faire pour soutenir l'industrialisation du Sénégal.

Les visites officielles en Turquie et aux Émirats arabes unis s'inscrivent dans la même logique, leurs retombées économiques étant attendues à court terme.

Cette séquence diplomatique sera prolongée par une rencontre avec la diaspora sénégalaise en Italie, considérée comme un relais économique stratégique. Dans le même esprit, le président Bassirou Diomaye Faye, invité récemment par le MEDEF, a exhorté les entrepreneurs français à investir davantage au Sénégal.

Cette diplomatie d'investissement, offensive, ouvre des perspectives prometteuses pour l'avenir économique du pays. Toutefois, son succès dépendra de la capacité du Sénégal à transformer ces engagements en opportunités concrètes, en veillant à maximiser leurs retombées industrielles, sociales et économiques au service du développement national.