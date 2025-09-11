Sénégal: JoJ «Dakar 2026 » - Réalisation des infrastructures et préparation des athlètes - Diomaye presse le gouvernement

Le président Bassirou Diomaye Faye a réitéré l'engagement de l'Etat pour une parfaite organisation des prochains Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 qui se déroulera du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar. Au cours du conseil des ministres qu'il a présidé hier, mercredi 10 septembre, le Chef de l'État a invité le Gouvernement, notamment le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Khady Diene Gaye, de prendre toutes les dispositions avec le Comité d'organisation (COJOJ), les Ministères et acteurs concernés, en vue de la réalisation, à temps, des infrastructures et autres diligences requises par l'organisation de cet événement qui se déroulera la première fois en terres africaines.

Ce rendez-vous international est d'envergure et aura des impacts notables sur les systèmes de transport (aériens, terrestres, maritimes), d'hébergement et sur nombre de secteurs de la vie économique, sociale et culturelle.

D'où la nécessité, selon le président de la République d'accentuer, dès à présent, une bonne préparation de nos athlètes à cette importante compétition.

Le Sénégal est l'organisateur des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d'été 2026 à Dakar, qui se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026. Ce sera la première fois qu'un événement olympique est organisé sur le continent africain. Les compétitions auront lieu sur trois sites, à Dakar même, à Diamniadio et à Saly Portudal.

33 sports et disciplines seront au programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar. Cinq nouvelles disciplines viendront s'ajouter aux 28 sports traditionnels : le breakdance, le skateboard, l'escalade sportive, le surf et le karaté.

Les organisateurs tablent actuellement sur la participation d'environ 4500 athlètes.