Sénégal: Conseil des ministres - Diomaye Faye exhorte le gouvernement à l'action, relance l'alphabétisation et prépare Dakar 2026

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye invite le nouveau gouvernement d'être une « institution de la Republique marquée du sceau de l'action ». C'était hier, mercredi 10 septembre, lors du Conseil des ministres. « Le gouvernement, doit incarner le projet politique patriotique, plébiscité par le Peuple sénégalais.

Il doit le matérialiser par la détermination, l'engagement et la maitrise de la communication, mais aussi le sens du travail dans la diligence, la qualité, l'efficacité et la proximité », lit-on dans le communiqué.

Allant plus loin, Bassirou Diomaye Faye a également invité le nouveau gouvernement à « s'attacher avec méthode à la gestion axée sur les résultats à l'intérieur de chaque département ministériel, à l'intensification de la mise en œuvre optimale du Plan de Redressement économique et social (PRES), conformément aux séquences temporelles et aux stratégies sectorielles opérationnelles de l'Agenda national de Transformation ». Non sans rappeler à chaque ministre, « l'urgence de mettre en œuvre, sous la supervision du Premier Ministre, les programmes, projets, réformes et textes requis dans le cadre de l'exécution des directives présidentielles ».

A cet égard, il a indiqué au « ministre des Finances et du Budget, l'urgence de prendre toutes les dispositions nécessaires avec le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération et les ministres sectoriels, en vue de la finalisation adéquate avec le Premier Ministre, de tous les arbitrages concernant le projet de Loi de finances pour l'année 2026 », souligne le document.

Dans ses directives, le président de la République a signalé au gouvernement, « la nécessité d'asseoir un ancrage territorial des actions ministérielles et interministérielles, en liaison avec la politique de territorialisation des politiques publiques ». À en croire, « il s'agit aussi et surtout, de veiller sans relâche à la prise en charge des problématiques sécuritaires, ainsi que des questions sociales dirimantes concernant l'éducation, l'enseignement supérieur, la santé, la jeunesse et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations par la maitrise des circuits de commercialisation et des prix des denrées et produits essentiels ». Selon le communiqué, Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement « d'intensifier la relance de l'économie nationale, le développement du secteur privé, des investissements productifs et de l'entreprenariat, de même que les travaux publics à haute intensité de main d'oeuvre dans tous les secteurs, fondamentalement dans ceux du

logement et des constructions, afin de promouvoir l'employabilité et l'emploi des jeunes : une priorité nationale ».