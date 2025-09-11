Togo: Un parcours fait de loyauté et d'expérience

11 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Depuis plus de trente ans, Stanislas Baba occupe une place singulière dans les cercles du pouvoir au Togo.

Conseiller spécial du président de la République jusqu'à une date récente, il revient aujourd'hui au premier plan en prenant la tête du Secrétariat général du gouvernement, une fonction stratégique au service de l'exécutif. Waray dresse jeudi son portrait.

Haut fonctionnaire respecté, Stanislas Baba a su s'imposer au fil des décennies comme l'un des rouages essentiels de l'appareil d'État. Ses compétences, sa discrétion et son sens de la loyauté lui ont valu d'être sollicité par plusieurs présidents pour des missions délicates, notamment dans les domaines de la gouvernance, de la diplomatie et du développement.

À la tête du Secrétariat général, il aura désormais la mission de coordonner l'action gouvernementale, de veiller à la fluidité de l'appareil administratif et d'accompagner la mise en œuvre des grandes réformes en cours. Une tâche exigeante, mais à la mesure d'un homme qui a bâti sa carrière sur la rigueur et la constance.

