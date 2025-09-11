Maroc: L'Union Yaacoub El Mansour veut réussir sa première saison chez l'élite

L'Union Sportive Yaacoub El Mansour (USYM) qui évoluera pour la première fois de son histoire en première division de la Botola Pro (D1), caresse le rêve de s'illustrer et de signer des résultats honorables à même de lui permettre d'asseoir sa place parmi l'élite du football marocain.

Le club, fondé en 1989, a validé le ticket d'accès à la Botola Pro D1 après un parcours exceptionnel la saison écoulée couronné par une deuxième place en D2 avec un total de 51 points, derrière le Kawkab de Marrakech (53 pts), qui a lui aussi retrouvé sa place parmi l'élite du ballon rond national.

Le club rbati a produit des matches de haute facture la saison passée qui lui ont permis de réaliser la montée en D1 et d'écrire une nouvelle page dans l'histoire du club.

Il s'agira du quatrième représentant de la capitale en Botola Pro D1 cette saison, aux côtés de l'AS FAR, du FUS de Rabat et de l'Union Touarga.

Il va sans dire que la montée de l'Union Yaacoub El Mansour en D1 sera une source de fierté pour ses supporters qui n'ont épargné aucun effort afin de soutenir le club du quartier Yaacoub El Mansour, un véritable pourvoyeur de jeunes talents pour les clubs de la capitale et ailleurs.

L'USYM mise également sur son école de football afin de former de jeunes joueurs capables d'alimenter non seulement l'équipe première mais également les autres clubs nationaux.

Le club de Yaacoub El Mansour a remporté, lors de la saison 2003-2004, le championnat du Maroc de troisième division. Il a évolué, ensuite, en deuxième division mais est vite descendu dans les divisions inférieures.

Lors de ses premiers matches en Botola Pro D1, l'USYM aura du pain sur la planche et affrontera des adversaires de taille. Ainsi, il sera opposé à son voisin de l'AS FAR, avant d'affronter le Wydad de Casablanca, puis la Renaissance de Berkane.

La première journée de la Botola Pro D1 Inwi est programmée à partir du 12 septembre.

Fiche technique

-- Dénomination du club : Union Sportive Yaacoub El Mansour

-- Date de création : 1989

-- Maillot du club : blanc et bleu -- Stade : stade Yaacoub El Mansour

-- Président du club : Mohamed Mehdi Bensaid -- Entraîneur : El Mehdi El Jabri

-- Principales recrues: Zakaria Fati (Maghreb Fès), Zouheir Mrour (AS FAR), Hassan Doghmi (Jeunesse sportive Soualem), Mohcine Bousnan (Kawkab Marrakech), Anas Jabroun (Moghreb Tétouan).

-- Principaux départs: Hicham Benzizoun, Souleiman Driouech, Issam El Yaacoubi, Mohammed El Yaacoubi, Ismail Hamiss, Ibrahim Boumalek.