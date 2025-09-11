Afrique: L'OCS ambitionne de consolider sa place parmi l'élite de la Botola Pro et représenter dignement le Maroc sur la scène africaine

L'Olympique club de Safi (OCS) aborde la saison 2025-2026 avec l'ambition de consolider sa place parmi l'élite de la "Botola Pro D1 Inwi", mais surtout représenter dignement le Royaume sur la scène continentale.

Fort de son récent sacre en Coupe du Trône et de sa première qualification pour une compétition continentale, le club nourrit des ambitions claires de remporter des titres et de former une équipe capable de répondre aux ambitions de son large public, tout en poursuivant les succès sur les plans sportif, administratif et financier.

La prochaine saison sportive s'annonce ainsi comme un tournant décisif dans l'histoire du club de la cité de l'Océan, porteuse de grands défis et d'immenses ambitions.

Porté par le soutien indéfectible de son large public et une vision désormais claire, l'OCS entre dans une nouvelle ère.

L'équipe participera pour la première fois de son histoire à une compétition de la Confédération africaine de football (CAF), ce qui constitue un grand défi que le club aspire relever avec toute la confiance en ses capacités.

"Le niveau d'ambition est désormais élevé d'autant plus que le club jouera sur trois fronts", a souligné, dans ce sens, le président du club, Mohamed El Hidaoui, dans une déclaration à la MAP.

Le club a opté pour la continuité en confirmant le cadre technique national Amine El Karma à son poste, pour sa parfaite connaissance de l'effectif, de la culture du club et de son projet sportif cohérent, qui sont considérés comme les fondements essentiels pour consolider les acquis et viser plus haut.

"Notre projet se poursuit avec M. El Karma pour une autre saison. Nous souhaitons que notre parcours dans la Coupe de la CAF soit couronné de succès et que le Maroc soit dignement représenté", a relevé M. Hidaoui, indiquant que l'OCS jouera pour remporter d'autres titres afin de répondre aux ambitions de ses supporters.

Pour ce faire, l'équipe a entamé sa préparation assez tôt par un stage à Ziaïda (province de Benslimane) d'une durée de 25 jours, au cours duquel les poulains d'El Karma ont disputé trois matchs amicaux.

La préparation estivale a été calibrée pour hisser les joueurs à un niveau physique et tactique optimal. L'accent a été mis sur l'assimilation parfaite des principes de jeu de M. El Karma et sur la construction d'une cohésion d'équipe solide.

Les matches amicaux ont servi de test pour affiner les automatismes et confronter l'équipe à différents styles de jeu.

L'équipe a aussi effectué un autre stage à Marrakech, d'une durée de 6 jours, durant lequel plusieurs matchs de préparation ont été joués.

Conscient des exigences d'un calendrier chargé entre le championnat national, la Coupe du Trône et la Coupe de la CAF, l'OCS a mené un mercato stratégique et ambitieux.

Le management a ciblé des profils spécifiques pour renforcer la profondeur de l'effectif et apporter de l'expérience.

Des recrues de qualité, tant domestiques que venues d'autres ligues africaines, ont été intégrées pour compléter un groupe déjà talentueux et relever le défi de cette saison sportive exceptionnelle pour le club.

Ainsi, 15 nouveaux joueurs ont été recrutés pour consolider l'effectif en prévision du nombre élevé de matchs.

L'équipe a comblé les lacunes dans la composition et l'a renforcée avec des éléments expérimentés, capables d'apporter de la valeur ajoutée.

En parallèle, le club travaille également pour structurer son centre de formation, moderniser ses infrastructures et renforcer son ancrage dans la ville de Safi. L'objectif final est de bâtir un club compétitif et capable de briller sur tous les fronts année après année.

Le club a procédé récemment, à la signature d'un partenariat avec une plateforme, leader dans le domaine de la billetterie électronique et du marketing sportif.

Dans le cadre de ce partenariat, le public du club pourra acquérir des billets numériques et des cartes d'abonnement en toute simplicité et sécurité et acheter les produits officiels de l'équipe via une plateforme moderne et fiable.

Cette démarche s'inscrit dans la stratégie du club visant à se rapprocher de ses supporters et à augmenter ses revenus grâce à des solutions numériques modernes.

Fiche technique

- Nom de l'équipe : Olympique Club de Safi (OCS)

- Date de fondation : 1921 sous le nom de l'Union Sportive de Safi

- 1986 : le club est renommé Olympique Club de Safi

- Couleurs du club : Bleu et rouge

- Stade : Al Massira (6.000 places)

- Président du club : Mohamed El Hidaoui

- Entraîneur : Amine El Karma

- Principales recrues pour la saison 2025-2026 :

Hamza Hamiani (gardien de but), Anas Nqaiti (attaquant), Moussa Koné (attaquant), Fred Duval Ngoma (milieu offensif), Aboubacar Sylla (défense), Marwane Elaz (milieu offensif), Anass Eddaou (ailier gauche), Anouar Tarkhatt (défense), Ahmed El Houari (milieu offensif) et Mohamed Chemlal (milieu offensif).

-Renouvellement du contrat de Saâd El Morsli (attaquant) et Abderrahmane Kernane (gardien de but).

-Palmarès :

-Vainqueur de la Coupe du Trône au titre de 2023-2024

- Finaliste de la Coupe du Trône en 2016

- 1/4 de finale de la Coupe arabe des clubs champions 2019-2020

- Meilleur classement au championnat national dans l'histoire du club depuis l'indépendance : la 4ème place en 2022/2023.