Afrique: Devant le CDH à Genève, le Maroc réitère son engagement en faveur des droits humains et des réformes sociales

Le Maroc a réaffirmé, mardi à Genève, son engagement inébranlable en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'Homme, en mettant en avant des réformes de fond portées au plus haut niveau de l'Etat, à l'occasion de la 60ème session du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies.

S'exprimant au nom du Royaume au titre du point 2 du débat général, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'Office des Nations unies à Genève, Omar Zniber, a remercié le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme pour sa mise à jour orale, tout en soulignant les avancées notables réalisées par le Maroc, notamment à travers la nouvelle stratégie nationale de réduction des inégalités territoriales, annoncée, le 30 juillet dernier, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette initiative ambitieuse vise à corriger les déséquilibres sociaux persistants et à garantir une répartition plus équitable des opportunités et des ressources, a-t-il expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle vient capitaliser sur le Nouveau Modèle de Développement, qui a déjà permis des progrès significatifs, notamment à travers la généralisation de la protection sociale et sanitaire, couvrant désormais l'ensemble de la population marocaine, a-t-il ajouté.

Sur le plan multilatéral, le Royaume se mobilise dans la lutte contre le travail des enfants, en organisant en février prochain la Conférence mondiale sur ce sujet, en étroite coopération avec le Bureau international du travail (BIT), a indiqué M. Zniber, appelant le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme et les mécanismes onusiens à prendre une part active dans sa préparation, pour en garantir l'impact et les résultats.

Dans le cadre de son appui renouvelé aux processus multilatéraux, notamment ceux se rapportant aux droits de l'Homme, le Maroc apporte "un appui constant, y compris financier, aux efforts dans ce domaine", notamment à travers des initiatives d'accueil et une interaction constructive avec les Organes de traité et les procédures spéciales, a-t-il encore affirmé.

L'ambassadeur marocain a, en conclusion, fait part de l'engagement du Royaume à accompagner les efforts visant à renforcer l'efficacité de l'Examen périodique universel (EPU), en annonçant des réflexions sur de nouvelles propositions avec les parties concernées.