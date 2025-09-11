Sénégal: Evacuation des eaux de pluie - Les dispositifs ont bien fonctionné partout, sauf à Touba

Après la pluie à Dakar et dans beaucoup d'autres localités du Sénégal, le bulletin des interventions du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement de mardi 9 septembre indique qu'aucune inondation n'a été notée grâce à la bonne réaction des ouvrages mis en place. Sauf à Touba où les bassins de Keur Niang et Nguélémou ont connu des débordements.

L'État du Sénégal poursuit sa lutte dans les zones qui connaissent de récurrentes inondations. Selon le bulletin des interventions du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement du mardi 9 septembre 2025, après la pluie, les ouvrages ont évacué les eaux partout dans le territoire national.

Le document informe qu'à la suite des pluies d'intensité variable enregistrées le 9 septembre à Dakar, la Direction de l'exploitation et de la maintenance (Dem) de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), conduite par son directeur et accompagnée de plusieurs agents, a effectué une tournée dans différents points sensibles aux inondations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le bulletin souligne qu'en début de matinée, des accumulations d'eaux ont été observées à la Médina, à la Cité Keur Gorgui et à Liberté 6, entre autres. Quelques heures plus tard, ces eaux avaient été totalement évacuées, confirmant ainsi le bon fonctionnement des ouvrages de drainage dans la capitale. « Toutes les stations de pompage demeuraient opérationnelles et fonctionnaient à leur niveau optimal jusqu'à 17 heures, ce 9 septembre 2025 », lit-on dans le texte.

À Saint-Louis, le bulletin renseigne que les coupures d'électricité ont retardé l'évacuation des eaux à « Tableau Walo » et « Tal Bakhle ». Les villes de Saint-Louis, Richard Toll et Podor ont connu des précipitations ce jour entre 6 h et 8 h 30. Mais, aucun cas majeur d'inondation n'a été signalé ni à Richard Toll ni à Podor. La veille, les équipes de l'Onas s'étaient déjà concentrées sur la vidange des fosses septiques afin de consolider les acquis après l'évacuation des eaux dans cette zone.

C'est à Touba que la situation n'a pu être maîtrisée. Les bassins remplis à ras bord et des inondations ont été constatés. La ville a enregistré ce jour une pluie de 95 mm, entraînant une forte accumulation d'eaux dans les zones de PK9, Nguiranène, Keur Niang et Nguélémou. Ces quartiers, qui avaient commencé à retrouver leur état normal, se sont de nouveau malheureusement retrouvés inondés.

« Ces derniers jours, le niveau de l'eau dans les bassins de stockage situés à l'intérieur de la ville avait baissé. Toutefois, avec la pluie du jour, il est reparti à la hausse, provoquant le débordement des bassins de Keur Niang et de Nguélémou. À 17 heures, le bassin de Pofdy était rempli à ras bord », informe-t-on dans le bulletin.

Par ailleurs, à Tivaouane, Thiès et Mbour, aucun cas majeur d'inondation n'a été signalé. La région de Thiès a été bien arrosée le 9 septembre dernier. À Thiès, Mbour et Tivaouane, les ouvrages ont bien fonctionné, ce qui a permis de réduire le temps d'accumulation des eaux dans les zones basses, indique-t-on dans le bulletin.

Toutefois, des stagnations ont été signalées dans certains quartiers de Mbour, notamment à Gouye Mouride et au Rond-Point Poulailler, où un système de pompage de l'Onas est déjà en place. À Tivaouane, l'écrêtage du bassin de Pam se poursuit normalement, conclu le bulletin des interventions.