Sénégal: Saraya - Des réseaux de traite de personnes et de trafic de stupéfiants démantelés

La brigade territoriale de de Saraya a démantelé le week-end dernier un réseau de traite de personnes et un réseau de trafic de stupéfiants. Elle a mis la main sur deux individus, dont une femme, qui ont été déférés au parquet de Kédougou au terme de leur garde à vue.

Cela fait suite à deux opérations menées notamment à Saiensoutou dans la commune de Missirah Sirimana où le réseau de traite de personnes a été démantèlé et au village de Kolia (commune de Bembou) où c'est le réseau de trafic de stupéfiants qui a été démantelé.

Ainsi, trois mineures sans pièces d'identification ont été retrouvées en compagnie d'une des responsables du réseau de traite de personnes. La responsable principale du étant en déplacement à Dakar, d'après les témoignages. Les victimes ont été confiées à l'ong la Lumière pour être prises en charge.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quant au trafic de stupéfiants, un homme a été interpellé en possession d'une quantité d'héroïne et de plus de 95 sachets de "crush". Celui, jugé comme étant le cerveau du groupe, de nationalité nigériane, a pu prendre la fuite ; et les premières investigations ont révélé que le fournisseur serait basé au Mali. Leurs complices, dont une femme, sont activement recherchés.