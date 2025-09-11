Sénégal: Saraya - Des réseaux de traite de personnes et de trafic de stupéfiants démantelés

11 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Amadou Diop

La brigade territoriale de de Saraya a démantelé le week-end dernier un réseau de traite de personnes et un réseau de trafic de stupéfiants. Elle a mis la main sur deux individus, dont une femme, qui ont été déférés au parquet de Kédougou au terme de leur garde à vue.

Cela fait suite à deux opérations menées notamment à Saiensoutou dans la commune de Missirah Sirimana où le réseau de traite de personnes a été démantèlé et au village de Kolia (commune de Bembou) où c'est le réseau de trafic de stupéfiants qui a été démantelé.

Ainsi, trois mineures sans pièces d'identification ont été retrouvées en compagnie d'une des responsables du réseau de traite de personnes. La responsable principale du étant en déplacement à Dakar, d'après les témoignages. Les victimes ont été confiées à l'ong la Lumière pour être prises en charge.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quant au trafic de stupéfiants, un homme a été interpellé en possession d'une quantité d'héroïne et de plus de 95 sachets de "crush". Celui, jugé comme étant le cerveau du groupe, de nationalité nigériane, a pu prendre la fuite ; et les premières investigations ont révélé que le fournisseur serait basé au Mali. Leurs complices, dont une femme, sont activement recherchés.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.