Afrique: Qualification Mondial 2026 - Les « Lions » vers un mois d'octobre décisif

En battant mardi, à Kinshasa, la Rd Congo (3-2), le Sénégal a fait un pas très important vers la qualification pour la Coupe du monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Désormais leaders de leur groupe, les « Lions » devront parachever le travail en octobre lors des deux ultimes journées contre le Soudan du Sud et la Mauritanie.

Vaincre pour reprendre la tête et éviter le piège des barrages. Tel est le dilemme auquel le Sénégal était confronté avant son choc contre la Rd Congo comptant pour la 8e journée des éliminatoires du mondial 2026.

Dans un Stade des Martyrs archicomble, les « Léopards » ont cru avoir fait le plus difficile, avant de s'effondrer en toute fin de partie. Mal embarqués, les « Lions » ont puisé dans leurs ressources physiques et mentales pour revenir au score et ensuite renverser la situation grâce à Pape Matar Sarr.

Avec ce succès (3-2) arraché de haute lutte loin de ses bases, le Sénégal reprend la tête du groupe B avec 18 points, devant la Rdc (16) à deux journées de la fin des éliminatoires, et se rapproche un peu plus d'une quatrième qualification pour le mondial après 2002, 2018 et 2022.

Les « Lions » qui n'ont plus perdu depuis le 12 septembre 2023 face à l'Algérie (0-1), en match amical, prolongent, par la même occasion, leur série d'invincibilité, soit 24 matches sans défaite. Mais s'ils veulent rejoindre le Maroc et la Tunisie, les deux premières équipes officiellement qualifiées dans la zone Afrique, ils devront poursuivre sur cette dynamique victorieuse.

Une situation qu'ils auraient pu éviter s'ils n'avaient pas vendangé des points contre le Togo (0-0, 2e journée) et la Rd Congo (1-1, 3e journée). Les deux ultimes matches seront donc cruciaux pour le Sénégal qui se déplacera d'abord au Soudan du Sud, le 6 octobre, avant de recevoir la Mauritanie le 13 octobre, à Dakar. Deux succès lors de ces deux sorties permettraient aux coéquipiers de Kalidou Koulibaly de terminer en tête de leur groupe, synonyme de qualification pour une troisième participation de rang au mondial.

Futur adversaire des « Lions », le Soudan du Sud, lanterne rouge du groupe avec seulement quatre points, est la seule équipe à n'avoir remporté la moindre victoire après huit journées. Sur les trois rencontres disputées à domicile, les « Bright Stars » ont concédé deux défaites et un match nul pour un but inscrit et sept encaissés.

Pour leur seconde explication après celle remportée (4-0) lors de la première journée, à Dakar, le Sénégal n'a plus droit à l'erreur. Les « Lions », qui détiennent la meilleure attaque (13 buts) et la meilleure défense (3 buts) du groupe, devront obligatoirement s'imposer contre la pire défense (14 buts encaissés) et la pire attaque (3 buts inscrits) du groupe pour sécuriser leur première place et confirmer face à la Mauritanie, avant-dernière au classement.

Lors de la première manche disputée le 8 juin dernier, à Nouakchott, Habib Diallo avait permis au Sénégal de l'emporter sur le plus petit des scores. À Dakar, les « Lions » devront parachever le job.

Pour ce mois d'octobre très décisif, Pape Thiaw et son équipe seront très attendus pour passer ce double obstacle et décrocher leur quitus pour le grand banquet du football mondial.