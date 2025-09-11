Maroc: Le pays accueille 13,5 millions de touristes à fin août 2025

11 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Le Maroc aura accueilli 13,5 millions de touristes à fin août 2025, en hausse de 15% par rapport à la même période en 2024, selon le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire.

En effet, l'été 2025 a enregistré des performances record avec 4,6 millions de touristes entre juillet et août 2025 (+6% par rapport à l'été 2024), précise le ministère dans un communiqué, soulignant que le secteur du tourisme au Maroc poursuit toujours sa dynamique.

Cette saison estivale a été notamment marquée par un fort retour des Marocains résidant à l'étranger (MRE), qui ont atteint 3 millions entre juillet et août 2025, soit 13% de plus que l'été dernier, fait savoir la même source.

Et d'expliquer que cette performance témoigne à la fois de l'attachement profond des MRE à leur pays et de la capacité du Royaume à séduire un nombre important de touristes étrangers.

Ainsi, ces résultats confirment l'attractivité croissante du Maroc et la pertinence des actions de la feuille de route du tourisme 2023-2026, qui accorde une place primordiale au renforcement de l'aérien ainsi qu'à l'enrichissement de l'offre, à travers la mise en place de plusieurs mécanismes incitatifs dans but de stimuler l'investissement dans l'animation et l'hébergement.

Dans ce contexte, cette performance se distingue d'autant plus que, à titre de comparaison, la croissance mondiale du tourisme ne devrait pas dépasser les 5% en 2025 selon les prévisions de l'Organisation mondiale du tourisme (ONU-Tourisme), note le communiqué.

