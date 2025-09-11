Maroc: Le 8e 'Fado Festival Maroc' célèbre l'héritage de Carlos Paredes

L'héritage artistique de Carlos Paredes, figure emblématique de la musique traditionnelle portugaise, sera mis à l'honneur lors de la 8e édition marocaine du "Fado Festival", prévue les 18 et 19 septembre à Rabat.

Au programme de cet évènement figurent deux concerts, dont le premier réunira les guitaristes Luís Guerreiro et Paulo Soares aux côtés de la chanteuse Beatriz Villar, tandis que le second concert offrira l'occasion au public de découvrir la voix de la star montante du Fado, Filipa Vieira, indique un communiqué des organisateurs.

Outre une conférence avec le guitariste Paulo Soares, le festival sera marqué par la projection du documentaire "Movimentos Perpétuos", consacré à l'héritage de Carlos Paredes.

"Avec cette programmation, le Fado Festival Maroc invite les amateurs de musique à un voyage immersif au coeur du Fado et de la guitare portugaise, en mettant à l'honneur l'un de ses plus grands ambassadeurs", ajoute-t-on.

Figure incontournable de la musique portugaise, Carlos Paredes (1925-2004) a révolutionné la guitare portugaise par son style virtuose et sa capacité à en faire un instrument soliste à part entière.

Compositeur visionnaire et interprète, il a su donner à cet instrument une dimension nouvelle, influençant des générations de musiciens. Paredes a marqué l'histoire avec des albums comme "Guitarra Portuguesa" et "Movimentos Perpétuos", influençant des générations de musiciens au-delà du Fado.

Durant cette année, le festival, qui célèbre sa 15e édition mondiale, sillonnera 18 grandes villes d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie.

"Fado festival" est un événement itinérant qui a su s'imposer comme une référence internationale pour la promotion de la culture portugaise, à travers l'un de ses emblèmes les plus forts: le Fado.