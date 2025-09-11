Gamou annuel, commémorant la naissance du Prophète Mohamed (PSL), de Ndiassane est célébré cette année (2025) la nuit de ce jeudi 11 à vendredi 12 septembre. En prélude à ce grand rendez-vous spirituel, le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, s'est rendu hier, mercredi 10 septembre, dans la cité religieuse, au nom de l'État, pour effectuer une visite de courtoisie auprès du Khalife général des Khadres, Serigne Cheikh Bou Sidy Makhtar Kounta, informe un communiqué du parlement de la place Soweto.

Dans son allocution, El Malick Ndiaye a transmis, au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu'au nom de l'Assemblée nationale et du Premier ministre, Ousmane Sonko, «un message de paix, de solidarité et de reconnaissance à l'endroit de la communauté Khadre. Il a salué le rôle éminent que joue cette confrérie dans la préservation des valeurs spirituelles, la promotion de la paix sociale et le renforcement de la cohésion nationale», note la source.

Selon le document, le président de l'Assemblée nationale a également souligné «la spécificité du vivre-ensemble sénégalais, rendu possible grâce à l'apport considérable des familles religieuses, tant musulmanes que chrétiennes, qui oeuvrent sans relâche à la consolidation de l'unité nationale et au maintien d'une paix durable. Comme à l'accoutumée, il a sollicité les prières du guide religieux pour le Sénégal et, en particulier, pour le Président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du nouveau gouvernement, afin que leur mission soit couronnée de succès».

Pour sa part, précise la même source, «le Khalife général a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit des autorités étatiques pour leur accompagnement constant et leurs marques d'attention envers la cité religieuse de Ndiassane. Il a formulé de ferventes prières pour la stabilité du pays, la réussite des dirigeants et la prospérité du peuple sénégalais».

