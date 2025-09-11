Cote d'Ivoire: Drame à Man - Le corps d'un jeune exhumé

Trois mois plus tard, une enquête, diligentée par la brigade de recherche et d'intervention, a permis de faire la lumière sur l'étrange disparition du jeune.

Un jeune aux initiales I.K. qui a quitté la demeure familiale à Man, le 19 juin 2025, ne s'y est plus retourné. Son corps en putréfaction, emballé dans un sac par son bourreau, est retrouvé, le 9 septembre 2025, soit trois mois plus tard. Son corps a été exhumé.

En effet, selon nos sources, le père de I.K., ayant remarqué l'absence inhabituelle de son fils, s'est rendu le 20 juin 2025, à la Brigade de recherche et d'intervention (Bri) de Man pour signaler sa disparition.

À la suite de la démarche du père, l'officier de police judiciaire, Diaby Ibrahim, a ouvert une enquête pour faire la lumière sur l'étrange disparition du jeune.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aidés par les parents et grâce au traçage du téléphone de de la victime, A.T. un jeune homme, qui serait l'ami du disparu, a été interpellé. L'officier de police a découvert qu'en plus du téléphone, il avait en sa possession la moto du disparu. Mais depuis son arrestation et sa comparution au tribunal de 1re instance de Man, le 7 juillet 2025, A.T. a continué de nier son crime. Ce, malgré toutes les preuves qui l'accablent.

L'officier en charge de l'affaire a tout de même poursuivi son enquête. Et sous la pression des questions auxquelles il était soumis tous les jours et d'autres pièces à conviction, A.T. a fini par avouer son crime. Il a dit avoir agi par pure jalousie de la victime qui possédait des biens, contrairement à lui.

« Je l'ai distrait et quand nous étions à proximité de la forêt aux singes sacrés de Gbêpleu, je l'ai tué. J'ai emballé son corps dans un sac avant de l'enterrer. Cela, pour éviter que l'odeur attire l'attention des populations quand son corps entrera en décomposition », a-t-il relaté.

C'est ainsi que, connaissant les raisons du décès du jeune I.K. et le lieu où son corps a été enterré, le 9 septembre, il été a ordonné aux services compétents d'exhumer le corps pour la procédure légale et afin d'organiser les funérailles. C'était en présence des autorités préfectorales et judiciaires