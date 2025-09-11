Cote d'Ivoire: Promotion de l'économie ivoirienne - La collecte et l'actualisation des données du portail Web au menu d'un atelier

Une trentaine de cadres de ministères techniques et partenaires sont réunis, depuis le 8 septembre, à Grand-Bassam, où ils prennent part à un atelier de collecte et d'actualisation des données du portail web d'informations et de promotion de l'économie de Côte d'Ivoire.

Cette rencontre, organisée par la Direction générale de l'économie (Dge) jusqu'au 12 septembre, bénéficie de l'appui technique et financier du Comité national de suivi de la mise en œuvre du schéma directeur de la réforme des finances publiques (Conafip). Il s'agit pour les participants, durant ces cinq jours de travaux, d'examiner les différentes rubriques du portail. Ils ont également pour mission de plancher sur l'actualisation des informations et leur mise en cohérence. L'enjeu, au dire du directeur général de l'Économie, Sansan Hien, « est de garantir la qualité et la crédibilité des données ».

Le rendez-vous de Grand-Bassam offre également un cadre de concertation et de coordination entre les différentes structures productrices de données afin de convenir d'un calendrier d'actualisation régulière des données et d'identifier de nouvelles rubriques thématiques pertinentes telles que l'économie verte et l'économie numérique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sansan Hien n'a pas manqué, dans son discours d'ouverture, d'exprimer sa gratitude à la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Nialé Kaba, pour la confiance qu'elle ne cesse de placer en la Dge.

Le coordonnateur Conafip-Dge, Diambra Lukumoinu, a réitéré l'engagement du comité aux côtés de la Dge dans la conduite de ses missions. Eugène Etché, directeur des Bases de données économiques et sociales (Dbdes) à la Dge, a, à son tour, rappelé que le portail a été mis en place pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance économique et l'accès aux informations.

Le portail web d'informations et de promotion de l'économie de Côte d'Ivoire a été officiellement lancé en juillet 2023. Il permet de centraliser et de diffuser de manière accessible les données économiques, financières et sociales. L'outil numérique est également un instrument de référence, tant pour les partenaires techniques et financiers que pour les investisseurs, les chercheurs, les médias et le grand public.