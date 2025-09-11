La Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg) et le Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp) ont signé, à Abidjan, le mercredi 10 septembre 2025, une convention portant sur la formation en conformité anti-corruption.

Cinquante entreprises ivoiriennes bénéficieront d'un ambitieux programme de renforcement des capacités en matière de bonne gouvernance et de leadership anti-corruption. Ce projet, financé à hauteur de 116 139 850 Fcfa par le Fdfp et la Habg, vise la formation de 100 auditeurs issus du secteur public et privé. L'objectif est d'instaurer une culture d'intégrité et de transparence dans le tissu économique national, grâce à des formations initiales et spécialisées, un accompagnement personnalisé et un mentoring débouchant sur une certification conforme aux standards internationaux.

Présidant la cérémonie, le président de la Habg, Épiphane Zoro Bi Ballo, a rappelé que la lutte contre la corruption dépasse le seul cadre répressif. « La lutte contre la corruption ne saurait être réduite à une question de répression. Elle est avant tout un travail de sensibilisation, d'éducation et de responsabilisation, à tous les niveaux de l'administration publique, des entreprises et de l'économie en général », a-t-il affirmé.

Un rôle central pour l'Académie de la bonne gouvernance

Dans cette dynamique, l'Académie de la bonne gouvernance et du Leadership anti-corruption (Abg-Lac), récemment créée, devient un instrument central de prévention et de formation. Sa coordinatrice, Régina Tiensbandé épouse Bandé, a précisé que la formation ciblera prioritairement les dirigeants d'entreprises publiques et privées, ainsi que leurs collaborateurs en charge de la conformité.

Ce projet permettra de renforcer les compétences en matière de conformité anti-corruption, de mettre en place des mécanismes internes efficaces de contrôle, de promouvoir une véritable culture de transparence dans le management des entreprises.

Le secrétaire général du Fonds de développement de formation professionnelle (Fdfp), Dr. Kouakou Philippe N'dri, a, pour sa part, souligné la portée stratégique de ce partenariat : « La convention que nous signons aujourd'hui traduit une volonté partagée : bâtir une Côte d'Ivoire où l'intégrité irrigue toutes les sphères de la vie nationale, et/où les entreprises deviennent des modèles de gouvernance responsable et de performance durable ». Il a ajouté : « Le Fdfp rêve d'une ambition, celle de faire de l'éthique et de l'intégrité des leviers puissants de transformation et de compétitivité pour nos entreprises et, au-delà, pour notre Nation ».

La mise en oeuvre du projet sera assurée par l'Abg-Lac, en collaboration avec l'Agence française anti-corruption (Afa) et Expertise France.