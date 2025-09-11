Cote d'Ivoire: Prévention des tensions électorales - L'Odp sensibilise les citoyens de Transua au pouvoir des mots

Transua a été le théâtre d'une mobilisation citoyenne le 5 septembre 2025, en faveur de la paix sociale, à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre prochain. À l'initiative de la Sous-préfecture, un atelier de sensibilisation sur le rôle du discours public en période électorale a été organisé, en étroite collaboration avec l'Observatoire du discours public (Odp).

La rencontre a été animée par le professeur Konimi Théodore, président de l'Odp, expert en dynamiques communautaires et ancien directeur du Programme national de la cohésion sociale, selon le communiqué produit à cet effet.

Dans son intervention, il a insisté sur le rôle déterminant du langage dans le maintien de la paix sociale, surtout en période électorale. « Les mots ont un pouvoir », a-t-il rappelé, mettant en garde contre les ravages des rumeurs, des discours haineux et de la désinformation qui, selon lui, « alimentent frustration et division ». Il a invité les citoyens à adopter un discours responsable, respectueux et tourné vers la cohésion.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La paix ne dépend pas uniquement des institutions, mais de chacun de nous. Que ce soit dans la rue, sur les réseaux sociaux ou lors des rassemblements, notre parole doit être porteuse d'unité », a-t-il martelé, avant de souligner que « l'espace public ne doit pas être une foire d'injures, mais un lieu d'échange et de construction collective ».

L'atelier a rassemblé plus de 200 participants, parmi lesquels des jeunes leaders, des femmes, des agents publics, des responsables communautaires et des citoyens engagés. Les échanges ont porté sur plusieurs thématiques clés : la lutte contre les discours haineux, la gestion des émotions en contexte politique et la responsabilité individuelle dans la communication publique.

Le sous-préfet de Transua, N'gbofai Logon Marie-Florence, dans son mot de clôture, a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit de l'Odp et du professeur Konimi Théodore pour leur implication. Elle a exhorté les participants à devenir des relais de paix dans leurs milieux respectifs. « Que vos paroles soient toujours porteuses de respect, de tolérance et d'unité. En portant atteinte à la cohésion sociale par nos propos, nous mettons en péril la paix et le développement de notre chère localité, Transua », a-t-elle déclaré.

Cette initiative conjointe entre les autorités administratives et l'Observatoire du discours public marque une avancée significative vers une parole citoyenne apaisée et responsable à Transua, en ces temps électoraux cruciaux.