Sénégal: Abass Fall, nouveau maire de Dakar et membre du parti au pouvoir, a pris ses fonctions

Au Sénégal, le nouveau maire de Dakar et membre du parti au pouvoir, Abass Fall, a pris ses fonctions mercredi 10 septembre. C'est la première fois depuis seize ans qu'un membre de l'opposition sénégalaise ne dirige pas la mairie de Dakar. Au cours d'une courte cérémonie, le nouveau maire a promis de travailler dans la « concertation » et le « respect mutuel ».

Devant une salle comble et avec deux heures de retard, Abass Fall s'est adressé aux 100 conseillers municipaux de la ville, mais aussi à de nombreux militants du Pastef qui avaient fait le déplacement. « L'heure n'est plus aux clivages stériles, mais à la recherche de la performance » a-t-il promis.

Abass Fall a voulu tourner la page de la bataille qui a agité la capitale ces derniers mois, après la destitution de son prédécesseur Barthélémy Dias suite à une condamnation en justice. L'opposant continue de contester devant la justice cette révocation.

Aujourd'hui, ce pilier du Pastef et proche du Premier ministre Ousmane Sonko a promis de travailler dans la « concertation » et « le respect mutuel » avec l'ensemble des acteurs de la vie municipale, lui qui a rappelé avoir été adjoint au maire dans le passé. Lire la suite...