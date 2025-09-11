Tunisie: Equipement - 70 % des ouvrages hydrauliques entretenus et plus de 2 400 km de canaux dragués et nettoyés

L'administration de l'eau urbaine au sein du ministère tunisien de l'Équipement et de l'Habitat a lancé les interventions nécessaires pour entretenir et maintenir ses infrastructures hydrauliques en prévision de la saison automnale et des fortes pluies. À ce jour, 70 % de ces structures ont déjà fait l'objet d'une intervention.

Dragage et nettoyage de plus de 2 400 km de canaux

Lors d'une interview accordée ce jeudi 11 septembre 2025 à l'émission « Youm Saïd » sur les ondes de la Radio Nationale, Chokri Khelifi, directeur de l'Administration de l'eau urbaine, a indiqué que ces interventions comprenaient le dragage et le nettoyage de plus de 2 400 km de canaux et d'infrastructures, dans le but de protéger les villes des inondations.

Selon lui, le budget alloué à son administration pour l'année 2025 s'élève à 36 millions de dinars pour l'entretien de ces infrastructures. Il a toutefois souligné que ce montant reste insuffisant au vu de l'ampleur des projets.

35 % des projets de protection contre les inondations réalisés

Concernant le Grand Tunis, le directeur a révélé que l'avancement des projets de protection des villes contre les inondations avait atteint 35 %. Il a également appelé les municipalités à soutenir les efforts du ministère en élaborant un plan directeur pour le drainage des eaux de pluie, précisant que les moyens du ministère de l'Équipement sont mis à leur disposition. Il a également exhorté les municipalités à élaborer des plans d'aménagement urbain pour limiter les constructions anarchiques.

Appel aux citoyens pour préserver les infrastructures hydrauliques

Enfin, Chokri Khelifi a invité les citoyens à jouer leur rôle de manière citoyenne en participant activement à la protection des infrastructures. Il leur a demandé de ne pas jeter de déchets, en particulier les gravats de construction, dans les bouches d'égout et de ne pas construire dans les zones basses, qui sont exposées aux risques d'inondations.