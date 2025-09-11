Tunisie: IACE - Jeudi prochain, forum économique sur les nouvelles perspectives du tourisme au pays

Sous le thème « Le tourisme en Tunisie... vers de nouvelles perspectives », l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) organise jeudi prochain, à la Maison de l'Entreprise aux Berges du Lac, la neuvième édition du Forum Économique de Tunis.

Selon un communiqué de l'Institut, le forum est un espace annuel qui réunit les différents acteurs économiques et décideurs pour débattre des questions vitales qui façonnent l'avenir de l'économie tunisienne. Le tourisme sera au coeur des discussions en tant que secteur prometteur offrant des opportunités de croissance, d'investissement et d'innovation.

À la fin du mois d'août, les recettes du secteur touristique ont atteint environ 1,6 milliard d'euros, soit près de 5,443 milliards de dinars, contre 5,012 milliards de dinars pour la même période de l'année précédente, marquant une progression de plus de 8 %, selon les données de la Banque Centrale de Tunisie.

Selon la note de conjoncture économique de juillet 2025 publiée par la Banque Centrale, l'activité touristique en Tunisie a connu une reprise notable au cours du premier semestre de cette année. Le nombre de visiteurs non-résidents a atteint 3,8 millions de personnes, soit une augmentation de 12,4 %, contre une hausse à un chiffre de 4 % pour la même période l'an dernier.

Le nombre total de nuitées a également augmenté de 9,3 %, atteignant 9,8 millions de nuitées à la fin du mois de juin de cette année