Afrique: A Lomé, le continent trace sa feuille de route maritime

11 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

La deuxième édition du Maritimafrica Week s'est ouverte mercredi à Lomé.

Cette rencontre, organisée du 10 au 12 septembre, réunit décideurs, experts et partenaires pour réfléchir au potentiel de l'économie bleue, considérée comme un levier majeur de croissance durable pour le continent.

« L'avenir de l'Afrique passe par une meilleure valorisation de ses espaces maritimes et côtiers. L'économie bleue ne connaît pas de frontières », a déclaré Ismael Kodjo Komi, directeur de cabinet du ministre de l'Economie maritime, appelant à une solidarité régionale et à des partenariats internationaux.

Les discussions portent sur la sécurité maritime, la protection des écosystèmes marins, la performance portuaire et l'intégration économique africaine.

Avec son littoral de 150 km, son port autonome classé parmi les premiers d'Afrique et une pêche qui représente 4,5 % du PIB, le pays entend faire de l'économie bleue un moteur stratégique de développement, soutenu par un plan de 205 milliards F.CFA sur cinq ans.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.