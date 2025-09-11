Togo: Un Forum économique Inde-pays prévu en octobre

11 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Un Forum économique Inde-Togo se tiendra en octobre prochain à Lomé, selon les informations publiées jeudi par L'Economiste.

Cet événement marquera une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, déjà en forte progression ces dernières années.

Les échanges économiques entre l'Inde et le Togo connaissent une croissance soutenue, portée par des initiatives conjointes dans les domaines du commerce, de l'investissement et de la coopération technique. Le forum d'octobre devrait permettre de consolider ces acquis et d'identifier de nouvelles opportunités dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, les infrastructures, l'énergie et les technologies de l'information.

Le Togo bénéficie également de l'appui de l'Export-Import Bank of India (Exim Bank), qui a octroyé plusieurs prêts concessionnels destinés à financer des projets de développement.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.