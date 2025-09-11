Afrique: Coupe Davis 2025 - Le Togo face à l'Égypte en barrage décisif

11 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Les 13 et 14 septembre prochains, le Togo jouera gros face à l'Égypte dans le cadre des barrages de qualification du groupe I mondial de la Coupe Davis 2025. Une rencontre décisive qui se tiendra à Lomé.

Une victoire permettrait au Togo de retrouver sa place en groupe I, tandis qu'une défaite le relèguerait en groupe III, un scénario que les joueurs veulent à tout prix éviter.

Actuellement logé dans le groupe II, aux côtés de nations comme le Bénin, le Maroc ou encore l'Égypte, le Togo a une occasion unique de marquer son histoire en se rapprochant de l'élite mondiale de la compétition.

La sélection togolaise sera composée de jeunes talents, portés par l'ambition et la détermination. Si l'adversaire égyptien figure parmi les cadors du tennis africain, le Togo compte sur le soutien indéfectible de son public pour tenter l'exploit.

