Togo: La HAPLUCIA arrive à l'école

Tenez vous bien car il ne s'agit pas du nom d'un élève qui fait sa rentrée des classes le 15 Septembre prochain mais bien de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) du Togo qui signe son arrivée dans les programmes scolaires.

D'après nos confrères de Icilome et sous l'intitulé "Togo : des modules pédagogiques anticorruptions introduits dans l'enseignement secondaire dès la rentrée 2025-2026", "l'enseignement secondaire au Togo va connaître une innovation majeure dès cette rentrée académique 2025-2026. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) introduit dans les programmes scolaires des modules pédagogiques consacrés à la lutte contre la corruption".

Il s'agit poursuit-on d'une initiative qui "s'inscrit dans la volonté des autorités de renforcer l'ancrage institutionnel des valeurs d'éthique, de transparence et de responsabilité. Pour en assurer la mise en oeuvre effective, une formation est organisée cette semaine à l'endroit des enseignants du secondaire général et technique. Ils sont initiés à des méthodes interactives et adaptées pour sensibiliser les élèves aux causes et conséquences de la corruption, tout en étant outillés sur le cadre juridique et institutionnel en vigueur".

A la faveur de cette initiative, rappelle le président de la HAPLUCIA, Aba Kimelabalou, que la lutte contre la corruption ne saurait se limiter aux seules réformes administratives. Selon lui, elle doit passer par un investissement durable dans l'éducation : « Former les jeunes à la droiture et au mérite, c'est bâtir dès aujourd'hui un avenir où la corruption n'aura plus de place », a-t-il déclaré.

Il est précisé que dans un premier temps, des écoles pilotes à Lomé et Kara intégreront ces modules dans des disciplines telles que l'histoire-géographie et l'éducation civique et morale, ou sous forme de cours autonomes au niveau universitaire. L'expérimentation sera progressivement élargie à d'autres établissements, avec pour objectif de bâtir une génération imprégnée de valeurs d'intégrité et de citoyenneté responsable.