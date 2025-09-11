Dans un message plein d'inquiétude et publié le vendredi 5 septembre dernier, le Gouverneur de la province du Kasaï, Crispin Mukendi Bukasa, a tenu à sensibiliser la population de sa juridiction sur une épidémie à virus Ebola (MEBO) qui « vient de frapper encore une fois » cette partie du territoire ainsi que les mesures de restriction à prendre en cas de présentation des signes chez le malade. Des mesures qui visent à protéger toute la communauté.

Soucieux de la situation sanitaire de sa population, Crispin Mukendi ne s'est pas privé cette opportunité afin d'attirer l'attention des Kasaïens face à cette résurgence notifiée par l'Institut Nationale des Recherches Biomédicales, « INRB » dans la zone de santé de Bulape.

« La Province du Kasaï vient d'être frappée encore une fois, par une épidémie à virus EBOLA (MEBO), à l'issue des analyses réalisées par INRB sur les échantillons prélevés sur les cas suspects, notifiés par la Zone de Santé de Bulape, Territoire de Mweka dans la DPS/Kasaï, à la 34ème semaine épidémiologique », a-t-il indiqué.

Des symptômes visibles accompagnent le malade frappé par cette « maladie très contagieuse et meurtrière ».

« Cette maladie très contagieuse et meurtrière, se manifeste par des signes ci-après : Fièvre, diarrhée sanguinolente, vomissement, douleurs articulaires, avec ou sans saignement, et une mort brusque si elle n'est pas soignée à temps », a tiré une alerte rouge le Gouverneur de province, tout en appelant la population à observer des mesures préventives strictes dans le but de « se protéger et de protéger leurs semblables ».

« Pour nous protéger et protéger nos semblables, il est essentiel d'observer les mesures préventives ci-dessous :

- Éviter tout contact direct avec une personne malade, le sang, les sécrétions, les organes, ou autres fluides corporels des personnes infectées ;

- Éviter de toucher ou de manipuler le corps d'une personne morte ;

- Éviter la consommation de la viande d'une bête trouvée morte sans cause ;

- Se laver régulièrement les mains avec du savon ou de la cendre ;

- Éviter de se serrer la main ou de s'embrasser ;

- Éviter les attroupements ;

- Respecter le port du masque ;

- Éviter la stigmatisation du malade souffrant d'EBOLA », a-t-il appelé toute la population du Kasaï.

Une invitation a été lancée à tout celui qui pourrait présenter des signes liés à cette épidémie de « se rendre rapidement au Centre de Santé le plus proche pour des soins appropriés », a-t-il conclu son message.

Il faut rappeler que, lors du dernier briefing presse du Ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba a rapporté un bilan alarmant, à ce jour, faisant état de 28 cas recensés, dont 15 décès, 14 dans la zone de santé de Bulapa et 1 dans celle de Mweka.

Face à cette situation très inquiétante, le Gouvernement se veut rassurant et promet le déploiement de la logistique pour acheminer le vaccin dans les zones de santé touchées.

Selon le compte rendu du 57ème Conseil des Ministres tenu le vendredi 5 septembre dernier, le Gouvernement a annoncé que le « ministère de la Santé a déployé, en toute urgence, une équipe mixte d'experts pour approfondir des investigations ainsi que de contenir la propagation du virus ».César Nkangulu