La Ministre de l'Environnement, Développement Durable et Nouvelle Economie du Climat, Marie Nyange Ndambo, a prononcé une allocution le 8 septembre 2025 lors du Sommet ACS2. Elle a plaidé en faveur d'une amélioration de la gouvernance du Bassin du Congo, afin que les ressources générées par les fonds dédiés profitent directement aux populations locales, forestières et autochtones.

Ce deuxième sommet continental lié au climat a été organisé à Addis-Abeba, en Ethiopie, par l'Union Africaine sous le thème : «Uniformiser la position de l'Afrique».

La Ministre a, dans sa prise de parole, rappelé que la République Démocratique du Congo a la capacité d'atténuer le changement climatique par la préservation et la conservation de sa biodiversité.

Mais, il faut pour cela un financement adéquat en faveur de la RDC comme pays-solution. Elle a plaidé pour cette reconnaissance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous disons que toutes les structures qui soutiennent la conservation de cette biodiversité à travers les financements qui existent à travers le monde puissent reconnaitre la place de la RDC », a-t-elle déclaré.

Les pays du bassin du Congo sont appelés à travailler ensemble pour renforcer leur capacité de négociation en invitant les structures oeuvrant dans ce secteur d'améliorer la gouvernance par l'octroi des fonds, pour le bassin du Congo, qui devront normalement impliquer les pays de cet espace.

«Dans ce cadre-là, tout ce que nous demandons c'est l'amélioration de la gouvernance qui passe par deux choses : intégrer le conseil d'administration des fonds de manière à décider sur des actions qui doivent être menée, la manière de les mener et les résultats qui vont en découler.

Les fonds pour le bassin du Congo devraient normalement impliquer les pays de cet espace qui est en même temps reconnu à travers le monde comme l'espace vital pour le monde », a-t-elle indiqué.

Faire bénéficier aux communautés dépendantes des forêts de ces ressources représente aussi une solution plus adaptée pour palier sensiblement aux problèmes liés au changement climatique, a fait savoir madame Marie Nyange.

«Aujourd'hui, si on ne fait pas attention pour accompagner les pays du bassin du Congo, avoir suffisamment de ressources pour non seulement investir dans la forêt mais aussi et surtout faire bénéficier aux communautés dépendantes des forêts de ces ressources, je crois qu'à terme nous allons tous le regretter.

Regarder de près la manière dont ces financements sont exécutés de manière à ce que les communautés qui sont les propriétaires de ces forêts ne puissent plus les exploiter », a-t-elle lancé l'alerte aux structures engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Une plaidoirie de la RDC, représentée par son Ministre de tutelle, en faveur des communautés rurales, forestières ainsi que des autochtones.