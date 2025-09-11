En marge des assises du Deuxième Sommet Africain sur le Climat (ACS2), Son Excellence Madame la Professeure Marie Nyange Ndambo, Ministre de l'Environnement, Développement Durable et Nouvelle Economie du Climat de la République Démocratique du Congo, a eu un entretien stratégique avec Madame Ferdos Osman, Directrice Générale de l'Agence Australienne de Développement International Intelligence Territoriale.

Cette rencontre marque le lancement d'un partenariat prometteur, orienté vers la promotion de l'économie verte, le développement local et la création d'emplois en faveur de la jeunesse congolaise, en mobilisant à la fois l'expérience australienne et le potentiel de la diaspora congolaise.

Décrite comme «Ethiopienne de sang, Australienne de papier et Congolaise de coeur», Madame Ferdos Osman est une entrepreneuse reconnue pour sa capacité à mobiliser des financements auprès des diasporas et des partenaires internationaux. Fondatrice d'un institut de formation professionnelle en Australie, elle a joué un rôle déterminant dans le financement du Grand Barrage de la Renaissance (GERD) en Éthiopie, en grande partie grâce aux obligations émises auprès de la diaspora éthiopienne.

Mme Osman codirige également Intelligence Territoriale avec Eric Mwamba, elle développe depuis plusieurs années des programmes en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes et du développement durable. En 2023, elle a co-organisé à Rennes (France) la Conférence internationale sur le développement local des 145 territoires de la RDC, et en février 2024, elle a effectué une mission à Kinshasa pour soutenir la mise en place d'incubateurs de start-ups.

Lors de l'entretien, Madame Osman a insisté sur le rôle central des diasporas comme moteur de développement. Elle a cité l'exemple de la diaspora éthiopienne, dont les transferts de fonds ont dépassé 5,1 milliards USD en 2024-2025, finançant notamment l'agro-industrie, la technologie et l'immobilier.

Selon elle, la diaspora congolaise dispose d'un potentiel encore plus important, compte tenu de son effectif et des vastes ressources naturelles de la RDC :

«La diaspora congolaise peut générer cinq fois plus que les chiffres de l'Éthiopie, en raison de son poids démographique et des opportunités offertes par le pays », a-t-elle affirmé.

Elle a également souligné la pertinence du système éducatif australien, en particulier dans les métiers liés à l'économie verte. Avec près de 40% de son électricité issue des énergies renouvelables, l'Australie est aujourd'hui un modèle en matière de transition écologique.

Au terme de cet échange, Madame Osman a proposé à Madame la Ministre un partenariat structurant, articulé autour de trois axes majeurs:

Stimuler les chaînes de valeur locales et créer des emplois pour les jeunes ;

Développer un système éducatif adapté aux enjeux de l'économie verte et de la transition énergétique ;

Mobiliser la diaspora congolaise et le secteur privé pour appuyer et compléter l'action du gouvernement.

Ce partenariat pourrait ouvrir à la RDC de nouvelles perspectives de développement durable, en tirant parti à la fois de l'expertise australienne, de la mobilisation de la diaspora et des financements internationaux.