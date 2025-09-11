Addis-Abeba — L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie, Genet Teshome, a présenté ses lettres de créance au président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Dans un communiqué transmis à l'ENA, l'ambassade d'Éthiopie à Moscou a rapporté les propos du président Loukachenko, qui a mis en avant l'importance que la Biélorussie accorde aux relations diplomatiques qu'elle entretient avec de nombreux pays à travers le monde, soulignant les valeurs fondamentales attachées à ces partenariats.

À l'occasion, le président biélorusse a salué les relations diplomatiques de longue date avec l'Éthiopie, notant qu'elles ont été revitalisées à la suite de la rencontre entre les dirigeants des deux pays, en marge du sommet des BRICS tenu à Kazan, en Russie, en octobre 2024.

Il convient de rappeler que le Premier ministre Abiy Ahmed s'était alors entretenu avec le président Loukachenko, exprimant sa satisfaction quant à la coopération bilatérale et sa reconnaissance pour le soutien mutuel sur la scène internationale.

Il avait notamment souligné l'importance de cet appui concernant la question stratégique de l'accès de l'Éthiopie à la mer.

Pour sa part, le président Loukachenko a salué les positions de principe défendues par l'Éthiopie sur les grands enjeux mondiaux, et a affirmé croire en un avenir prometteur pour le pays, en dépit des défis qu'il traverse.

Il a par ailleurs souligné la nécessité pour la Biélorussie et l'Éthiopie de renforcer leur coopération dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'éducation et le transfert de technologies, conformément à la feuille de route convenue au plus haut niveau et mise en oeuvre par les ministères des Affaires étrangères des deux pays.