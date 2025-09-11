Ethiopie: La diaspora éthiopienne a célébré le Nouvel An éthiopien avec joie

Addis-Abeba — Les Éthiopiens et les personnes d'origine éthiopienne vivant dans diverses parties du monde ont célébré le Nouvel An éthiopien 2018. Les célébrations ont été organisées par les missions éthiopiennes dans différentes régions du monde.

Lors des célébrations, la diaspora a exprimé sa joie à l'occasion de l'inauguration du Grand Barrage de la Renaissance. La diaspora a également promis, lors des célébrations du Nouvel An, qu'elle continuerait à renforcer son soutien au développement et à la croissance de son pays.

La fête a été célébrée notamment aux États-Unis, en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Russie, au Koweït, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Inde, au Pakistan, au Rwanda et à Djibouti.