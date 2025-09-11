Guinée: Référendum constitutionnel - Koubia se mobilise pour le OUI à 100%

La Générale Aminata Diallo, coordinatrice régionale de Labé, a conduit ce mardi 9 septembre 2025 une mission de soutien dans la préfecture de Koubia. Objectif : appuyer les efforts du Général Mamadou Dian Diallo et des cadres de l'administration publique dans la sensibilisation autour du processus de vote et de la participation au référendum constitutionnel prévu le 21 septembre prochain.

La délégation a constaté une évolution positive et favorable des opérations de retrait des cartes d'électeurs, qui sont d'ailleurs achevées par endroit dans certaines localités.

Première étape: Tarambaly

La tournée a débuté dans la sous-préfecture de Tarambaly, où la délégation a été chaleureusement accueillie par les autorités locales et la population réunie dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Après les chants et danses, plusieurs personnalités, dont le Ministre Cellou Baldé, le Général Dian et la Générale Aminata, ont pris la parole pour féliciter et encourager les citoyens.

Le Général Dian a souligné l'engagement total des habitants : « Toutes les cartes d'électeurs ont déjà été retirées en moins d'une semaine et la campagne d'information se poursuit », a-t-il affirmé. La séance s'est clôturée par des démonstrations pratiques du vote.

Deuxième étape: Sannoun

À Sannoun, c'est le foyer des jeunes qui a servi de cadre à la rencontre. Dans une ambiance enthousiaste, la délégation a expliqué le processus de vote et exhorté la population à retirer rapidement leurs cartes. Les messages de paix et d'unité ont également été mis en avant pour renforcer la cohésion autour du scrutin.

Troisième étape: Koubia centre

La tournée s'est achevée dans la commune urbaine de Koubia par un grand rassemblement au stade préfectoral. Dans un discours mobilisateur, le général Dian, coordinateur préfectoral, a invité les citoyens à poursuivre le retrait des cartes et à se préparer pour une participation massive.

De son côté, la Générale Aminata Diallo s'est réjouie de l'engouement observé :

« Voir partout que chacun s'active à être au centre du processus du référendum constitutionnel nous rassure que le Oui sera largement adopté. Cette constitution répond aux attentes de tous en matière de soins, d'éducation et de bien-être », a-t-elle déclaré.