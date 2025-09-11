Sénégal: Projection de film, exposition de photographies - Rsf célèbre 40 ans de victoires, de défis pour la liberté d'informer

L'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières (Rsf) lance un programme international pour célébrer son action en faveur de la liberté d'informer, aux côtés de ses équipes, partenaires et des milliers de journalistes à travers le monde.

Quarante ans. Un âge marqueur de maturité. À l'occasion de ses 40 ans, l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières (Rsf) lance un programme international pour célébrer son action en faveur de la liberté d'informer, aux côtés de ses équipes, partenaires et des milliers de journalistes défendus à travers le monde. Expositions, témoignages, débats et valorisation des archives permettront de mettre en lumière les victoires obtenues, les combats en cours et les défis à venir. « Ce travail rétrospectif est aussi une manière de remercier les soutiens de Rsf et de renforcer les alliances pour l'avenir », lit-on sur le site l'organisation.

La même source renseigne que ce programme vise à rapprocher Rsf du grand public en créant des espaces accessibles et pédagogiques pour comprendre les enjeux de la liberté de la presse. À travers des activités gratuites, inclusives et ciblées - notamment envers les jeunes - Rsf veut susciter l'engagement, renforcer la confiance envers les médias, et faire de la liberté d'informer une cause collective. L'expérience proposée, immersive et éducative, vise à faire prendre conscience des menaces pesant sur l'information libre dans le monde.

Au Sénégal, le Bureau de Reporters sans frontières organise, ce jeudi 11 septembre à 19h 30 au cinéma Pathé à Dakar, une projection en avant-première du film documentaire « Radios communautaires au Sahel : les dernières résistantes de l'information ». Dans le cadre de sa campagne Sahel, Rsf a produit le documentaire de 26 minutes mettant en lumière les radios communautaires, derniers résistants du journalisme au Sahel. Loin des capitales, elles sont présentées comme les derniers remparts de l'information dans les zones rurales. Le courage de ces médias communautaires permet de faire survivre l'information au bénéfice des populations locales.

La projection sera suivie d'une discussion avec les trois protagonistes du documentaire : Ousmane Abdoulaye Touré, directeur de la radio Naata à Gao (Mali) ; Fati Amadou Ali, directrice de la radio La voix de la Tapoa à Say (Niger) ; Adama Sougouri, directeur de la radio La voix du paysan à Ouahigouya (Burkina Faso).

Dans le sillage de la célébration du 40e anniversaire de Reporters sans frontières, l'Institut français de Dakar accueille une exposition titrée « Photographier le monde de demain ». Cette exposition visible du 1er septembre au 31 octobre 2025 célèbre les regards portés par quarante photoreporters de toutes nationalités sur les grands défis de notre temps et ceux à venir. Le vernissage est prévu vendredi 12 septembre à 18h 30.

À travers leurs images, informe une note de présentation, des photoreporters dressent un état des lieux du monde en mutation sur trois terrains : l'environnement, l'exil et les crises. Qu'il s'agisse de documenter les effets du changement climatique, de témoigner au coeur des conflits ou de suivre les pas de celles et ceux qui fuient la répression, les journalistes jouent un rôle crucial. Ils révèlent, alertent, informent. Mais alors même que l'urgence écologique se fait chaque jour plus pressante, que les guerres s'intensifient, que les populations déplacées se comptent par millions, les journalistes qui couvrent ces réalités sont de plus en plus exposés.