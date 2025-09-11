Sénégal: El Hadji Cheikhou Sall, fondateur de Lebalma - L'entrepreneur qui veut démocratiser le crédit

Inspiré par son expérience en Angleterre, El Hadj Cheikhou Sall a lancé Lebalma, une solution qui permet à tous de s'équiper en payant par tranches, avec déjà plus de 300 articles disponibles. L'objectif est de démocratiser le crédit et permettre à chacun d'avoir accès aux produits.

Chaque matin, des hommes et des femmes sillonnent les quartiers. Munis de mixeurs ou même de ventilateurs, ils proposent leurs produits. Mais ce qui fait le charme de ces échanges commerciaux est que l'acheteur peut payer en plusieurs tranches. Ce mode de paiement communément appelé « bëccëg » est devenu une source d'inspiration pour El Hadj Cheikhou Sall. Et son voyage en Angleterre va conforter son idée de business. Après avoir obtenu sa licence en BBA (Bachelor of Business Administration) au Sénégal, l'entrepreneur s'envole en Europe pour faire son master en international business. C'est de là que tout va se concrétiser pour l'étudiant.

« Quand je suis parti à l'étranger, j'ai eu la chance de pouvoir acheter un téléphone portable et d'avoir la possibilité de le payer en 24 mois. Je me suis dit pourquoi ne pas tenter le coup en Afrique », se souvient-il. Décidé, il rentre au bercail en juin 2014 avec une idée bien précise : démocratiser le crédit mais avec une bonne touche de modernité. « Je suis revenu pour servir mon pays après mes études et lancer le site Lebalma en mai 2016 et l'appli en 2024 », conte-t-il.

Plus de 300 produits disponibles

Lebalma offre aujourd'hui une large gamme de produits. À en croire El Hadj Cheikhou Sall, la plateforme propose plus de 300 articles en partenariat avec des entreprises locales. « Nous avons démarré avec les produits électroménagers. Par la suite nous avons rajouté des téléphones, des ordinateurs, des climatiseurs, des machines à laver, des ventilateurs. Récemment, nous proposons des produits de cuisine et du matériel de bureau », détaille le fondateur de la plateforme. Mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

« L'objectif, c'est d'étendre notre gamme de produits et donner la possibilité aux gens de pouvoir vivre dignement et de pouvoir s'équiper correctement », souligne El Hadj Cheikhou Sall. Ce dernier précise que Lebalma se veut être une plateforme inclusive. « Nous prêtons à tout le monde et dès que l'utilisateur est inscrit, il bénéficie d'un pouvoir d'achat », insiste-t-il. Une manière d'encourager et de rassurer ses utilisateurs.